В Черкесске предотвратили теракт в прокуратуре и военкомате

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В Черкесске задержали члена запрещенной в России организации "Правый сектор"*. Мужчина готовил нападение на сотрудников силовых структур и военных. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

Задержанным оказался 30-летний местный житель. После совершения терактов он планировал сбежать на Украину. В ходе обысков дома силовики изъяли самодельные взрывные устройства мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте каждое, компоненты для изготовления СВУ, а также схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата.

На причастность к "Правому сектору" указывали другие находки правоохранителей. В телефоне задержанного обнаружили переписки с активными участниками группировки и экстремистская символика.

Это все легло в основу уголовного дела. Задержанного подозревают в приготовлении к террористическому акту и участии в экстремистской организации.

*запрещенная в России экстремистская организация (по решению Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года)