Ветклиники лечили животных в долг. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ставрополе волонтерская группа помощи бездомным животным остановила сбор на лечение «хвостиков» из-за миллионного долга перед городскими ветклиниками.

- У нас катастрофа! Долги перед клиниками перевалили за 1 000 000, - сообщается на официальной страницы группы в социальных сетях. - Приём животных под сбор от «Ковчега» закрыт! Клиники предлагают скидку, но насколько ещё хватит их терпения - большой вопрос!

Волонтеры рассказывают, что ежедневно к ним поступают десятки заявок на оказание помощи животным. Причем обращаются не только жители города и края и ближайших республик, но и сотрудники службы спасения, Госавтоинспекции и полиции.

Десятки заявок о помощи животным принимают волонтеры ежедневно. Фото: Иван ВИСЛОВ

- До сегодняшнего дня мы никому не отказывали в помощи, но как и чем придётся закрывать долг, приходится думать потом, - говорят организаторы группы помощи.

Ставропольские клиники предлагают рассрочку в два месяца и волонтерская группа выступает гарантом оплаты. Но в приюте не думали о том, что столкнутся с таким большим наплывом животных, нуждающихся в оказании специализированной помощи.

- За июль 2022 года, мы пролечили 194 животных. На стационаре на первое число – 10 хвостиков. На 1 августа 2022 сумма долга перед клиниками составляет 1 млн 012 тыс 693 рубля. Цифра просто астрономическая! - признаются волонтеры.

Тем временем, только в июле месяце в Ставрополе на улицы хозяевами были выброшены более 370 домашних питомцев.

- Мы просто физически не успеваем за теми, кто ежедневно множит число «бездомышей», - пишут организаторы приюта.

Они просят ставропольцев самостоятельно стерилизовать домашних питомцев, если некуда пристроить потомство.

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