Стоп-кадр: Telegram-канал "СТАВРОПОЛЬ"

В Ставрополе разгорелся скандал из-за поступка неизвестной горожанки. На женщину пожаловалась мать пострадавшего ребенка и опубликовала в социальных сетях ролик с нарушительницей спокойствия.

Вечером 8 августа женщина с ребенком зашла в магазин на проспекте Российский. Внезапно неизвестная посетительница схватила ее сына за волосы, начала тягать по помещению, а когда под возглас матери и ребенка отпустила - начала ругаться матом. Во время спора она кидалась и трогала мальчика. На видео женщина уже выглядит поспокойней и никак не комментирует претензии обидчицы.

Полиция Ставрополя уже начала поиски неизвестной.

- Сотрудниками отдела полиции №4 Управления МВД России по городу Ставрополю проводятся необходимые мероприятия по установлению личности женщины и обстоятельств произошедшего события, - сказано в официальном комментарии МВД.

Источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах рассказал, что злоумышленнице грозит ответственность по статье КоАП РФ "Нарушение общественного порядка" - состава для привлечения к уголовной ответственности он не нашел, поскольку нет побоев. Официально решать вопрос о возбуждении административного дела будут после более детального изучения инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Не считают себя хулиганами": парням, избившим отца с ребенком в Ставрополе, почти вдвое сократили срок

Напавшей на мужчину с ребенком молодежи смягчили наказание в Ставрополе [подробности]