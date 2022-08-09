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Общество9 августа 2022 10:16

По цене квартиры с видом на Кремль: на Ставрополье продают метеорит за 35 миллионов

Ставрополец предложил купить найденный им метеорит за 35 млн рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
Скриншот объявления на "Авито"

Скриншот объявления на "Авито"

На платформах объявлений можно найти самые разные и зачастую странные товары. Но переплюнуть амбиции жителя Ставропольского края трудно - он продает метеорит за 35 миллионов рублей.

Цена, мягко говоря, не маленькая. Но продавец заверил, что метеорит настоящий, а не просто какой-то камень с обочины.

- Метеорит каплиевидной формы, упал в русло реки, что спровоцировало возникновение озёра! Был найден при расчистке озера. При осмотре экспертом было заключено, наличие корки плавления+раковины минералов. Был сделан срез для анализа (орфография сохранена), - написал мужчина в объявлении.

Интересно, что его объявление заинтриговало 10 тысяч пользователей платформы. Они добавили объявление в раздел избранных, чтобы не потерять. Однако, судя по актуальности сообщения о продаже, купить все же никто не решился.

Если посмотреть цены на квартиры в самом центре Москвы, то можно увидеть, что некоторые из них стоят дешевле. За 35 миллионов рублей можно купить недвижимость с видом на Кремль.

Метеорит - не самое странное, что можно найти в интернете. Например, житель Кисловодска опубликовал на известной платформе объявление о продаже необычного перстня-печати. Якобы у него есть волшебное свойство - лечить от бесплодия. И еще: стоит оно 1,7 миллиона рублей.

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