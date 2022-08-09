По цене квартиры с видом на Кремль: на Ставрополье продают метеорит за 35 миллионов

Скриншот объявления на "Авито"

На платформах объявлений можно найти самые разные и зачастую странные товары. Но переплюнуть амбиции жителя Ставропольского края трудно - он продает метеорит за 35 миллионов рублей.

Цена, мягко говоря, не маленькая. Но продавец заверил, что метеорит настоящий, а не просто какой-то камень с обочины.

- Метеорит каплиевидной формы, упал в русло реки, что спровоцировало возникновение озёра! Был найден при расчистке озера. При осмотре экспертом было заключено, наличие корки плавления+раковины минералов. Был сделан срез для анализа (орфография сохранена), - написал мужчина в объявлении.

Интересно, что его объявление заинтриговало 10 тысяч пользователей платформы. Они добавили объявление в раздел избранных, чтобы не потерять. Однако, судя по актуальности сообщения о продаже, купить все же никто не решился.

Если посмотреть цены на квартиры в самом центре Москвы, то можно увидеть, что некоторые из них стоят дешевле. За 35 миллионов рублей можно купить недвижимость с видом на Кремль.

Метеорит - не самое странное, что можно найти в интернете. Например, житель Кисловодска опубликовал на известной платформе объявление о продаже необычного перстня-печати. Якобы у него есть волшебное свойство - лечить от бесплодия. И еще: стоит оно 1,7 миллиона рублей.

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Мужчина решил поделиться волшебной реликвией с другими, но не бесплатно (подробнее)