"В тюрьме я решал, кто завтра проснется": рецидивисту дали мягкий срок за поножовщину с должниками

Ранее мужчина был судим за избиение неприятелей и полицейского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кисловодске закончили рассматривать уголовное дело рецидивиста, который устроил поножовщину из-за долгов. Потерпевшие помогали мужчине получить мягкое наказание, но ему помогли тюремные болячки. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

У Геворга (имя изменено - Пр.) очень горячая кровь, потому во всех конфликтах он быстро переходил от слов к делу. В 2015 году молодого человека осудили за избиение неприятеля и полицейского, который его задерживал. Из данных трех лет он отсидел полгода и вышел по УДО. Правда, уже через год мировой суд дал ему новый срок за жесткое нападение на прохожего. На этот раз Геворга отправили на 1,5 года в колонию строгого режима.

На свободе мужчина взялся за голову, воспитывал малолетнего ребенка, подрабатывал. Дела шли в гору, потому он смело давал взаймы знакомым. Но помнил, что ему есть чем похвастать перед должниками, если те начнут упрямиться.

Так случилось в мае 2021 года. Во дворе одного из домов Геворг, направляясь с братом домой, заметил знакомую компанию и попросил родственника ненадолго остановиться. Сначала все шло мирно: мужчины поздоровались, начали болтать о постороннем. Но когда Геворг остался наедине с группкой, он спросил у одного из них за долги. Потерпевшие рассказывали следователям, что тот внезапно начал угрожать. В частности, вспомнил свое криминальное прошлое: "В тюрьме я решал, кто завтра проснется и кто кем будет". Это напугало Сергея, и двумя ударами он уложил на землю бывшего зэка. А его тумаками усмирил брат Геворга, который увез пострадавшего к магазину. Во время короткого привала, чтобы вытереть с лица кровь и поехать к родителям чистыми, заемщик заметил компанию снова, достал нож и побежал мстить.

Сергей попался под руку первым - одним ударом Геворг порезал тому горло. А когда за потерпевшего вступился товарищ и попытался успокоить взбешенного неприятеля, нож полетел в его грудь. Геворг уехал отомщенным, а мужчины остались на месте ждать медиков.

Оба потерпевших выжили, а против Геворга возбудили третье в его жизни уголовное дело за причинение тяжкого и легкого вреда здоровью. Поначалу пострадавшие стояли на том, что обвиняемый напал на них, они еле выжили и за это надо бы его наказать. Но уже в суде друзья изменили показания, стали сомневаться, был ли это Геворг, да и вообще простили его - родной человек, на одном районе росли. Но суд критически отнесся к таким показаниям и признал мужчину виновным.

Правда, строгого наказания мужчине удалось избежать благодаря болезням, которые появились после тюрьмы - ВИЧ-инфекции и сопутствующим недугам. Кроме того, из-за плохого физического здоровья ухудшилось и душевное. Геворгу грозило более десяти лет лишения свободы, но городской суд приговорил его только к двум годам в колонии строгого режима.

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