В результате мощного взрыва пострадали два 11-летних брата, которые были госпитализированы в больницу Пятигорска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае четыре подростка забрели на полигон Росгвардии и забрали с поля 8 гранат. Позже несовершеннолетние устроили взрыв у детской площадки, где гуляли два 11-летних брата. Мальчики были ранены и доставлены в Пятигорскую больницу.

В Ставропольском крае четыре подростка гуляли вечером 8 августа 2022 года возле хутора Тамбукан. Они прогуливались по окрестностям и внезапно наткнулись на полигон Росгвардии. К удивлению парней, территория для тренировок росгвардейцев - никак не огорожена, а на самом полигоне кроме них никого больше оказалось. Школьники, возраст которых практически одинаков, им по 15-16 лет, внимательно изучили территорию и нашли в одной из глубоких ям с десяток противопехотных гранат.

Подростки стали играть в войну, симулировали военные действия, притворялись, что кидают друг в друга гранаты. Игра так понравилась школьникам, что они решили забрать с собой восемь гранат в хутор Тамбукан. В качество поля для учений они выбрали детскую площадку, где стали разбирать свои боеприпасы: высыпали порох из оружия и подожгли порошок. Но не остановились на этом и бросили в открытый огонь одну из гранат.

Произошел мощный взрыв, в результате которого ранило двоих случайных прохожих. Два 11-летних брата госпитализировали в больницу Пятигорска. Врачи диагностировали у них раны шеи, рук, ног и головы.

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