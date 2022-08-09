«Гранаты не числятся у нас на вооружении»: в Росгвардии дали первый комментарий по взрыву на детской площадке Ставрополья

В Росгвардии прокомментировали взрыв на детской площадке под Ставрополем. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Росгвардии Северо-Кавказского округа дали первый комментарий про инцидент со взрывом на детской площадке, где подростки подорвали гранату. В результате происшествия двое детей были госпитализированы в медицинское учреждение города Пятигорска.

Ранее «КП-Ставрополь» сообщала, что в соцсетях появилась информация про четырех школьников, которые забрели на ставропольский полигон Росгвардии. Они нашли в одной из глубоких ям противопехотные гранаты и вытащили восемь боевых снарядов. Затем подростки решили поиграть с оружием у детской площадки в родном хуторе. Школьники стали разбирать гранаты, высыпали порох, а затем подожгли его.

Подростки кинули в огонь еще один боевой снаряд, граната взорвалась. В результате взрыва пострадали два 11-летних мальчика, которые проходили мимо. Их доставили в больницу Пятигорска с ранами шеи, головы, рук и ног. Специалисты осмотрели детей, сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

В пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии журналисту «КП-Ставрополь» рассказали, что использованные при взрыве гранаты не числятся в их ведомстве.

- По данному факту сообщаем, что происшествие произошло на неохраняемой и неогороженной территории, которая не принадлежит ведомству. Найденные гранаты на вооружении Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии не числятся, - прокомментировали инцидент в официальном ведомстве.

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