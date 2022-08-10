11 и 12 августа на Ставрополье придет пыльная буря Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Синоптики краевого Гидрометцентра прогнозируют в Ставропольском крае пыльную бурю 11 и 12 августа. По данным специалистов, неблагоприятное погодное явление будет сопровождаться порывами ветра до 15-18 метров в секунду. Непогоду прогнозируют в восточных районах Ставропольского края.

В ближайшие дни в западной части ожидается также кратковременный дождь с грозой. При этом воздух в регионе прогреется до +37 градусов.

В четверг, 11 августа 2022 года, пройдут кратковременные дожди, с грозой и пыльной бурей в восточной части Ставропольского края. При грозе порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Воздух прогреется до +32...+37 градусов тепла. В краевой столице дождь не ожидается. Днем столбик термометра покажет до +35, также ожидается ветер до 13-15 м/c.

Температура воздуха по краю составит +37. Фото: stavpogoda.ru

В пятницу, 12 августа 2022 года, в крае пройдет кратковременный дождь с грозой. Скорость ветра при грозе может достигать 15-17 м/c. Воздух прогреется до +32...+37 градусов тепла. В краевом центре также будет влажно и жарко: температура воздуха составит +32...+34 градусов, пройдет кратковременный дождь. Скорость ветра достигнет 15-17 м/c.

Синоптики также предупреждают жителей и гостей региона об опасных и неблагоприятных погодных явлениях: не только пыльная буря в Ставропольском крае может застичь врасплох. В течение суток 11 августа 2022 года в южной части и центральных районах местами ожидается чрезвычайная пожароопасность - 5 класс, местами по краю - высокая пожароопасность - 4 класс.