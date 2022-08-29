«Форсаж» по-кавказски: молодежь Дагестана играет со смертью на дороге ради «лайков» в сети

Дагестанцы устраивают «гонки на выживание» на оживленных трассах республики. Фото: соц.сети/МВД Дагестан

В Дагестане набирает обороты новый негласный челлендж: кто сделает самое экстремальное селфи. По-другому объяснить участившиеся на дороге случаи, когда пассажиры автомобиля, рискуя своими жизнями вылазят из окон, невозможно.

За последний месяц в социальных сетях появились три ролика из жанра видеоигры «гонки на выживание». Первый из них облетел все популярные российские паблики: на нем махачкалинка высовывается из машины на оживленной трассе прямо во время движения иномарки. Она весело танцует и начинает опускаться все ниже и ниже, пока не теряет равновесие и не падает на дорогу, чуть не сломав позвоночник и шею.

Водителя авто быстро установили, задержали и привезли в отдел полиции Махачкалы для дачи пояснений. По словам дагестанца, он решил подвезти местную жительницу. В автомобиле он громко включил музыку и не заметил, как его пассажирка открыла окно и выбралась наружу. Свою вину мужчина осознал и пообещал больше не нарушать ПДД.

Через несколько недель медиапространство вновь потрясли кадры, на которых дагестанец практически полностью высовывается из машины и снимает свой трюк на камеру.

В комментариях под видеороликом сразу стали появляться ироничные реплики. Кто-то предположил, что мужчина едет на свидание к той самой девушке, что недавно вывалилась из внедорожника Mitsubishi, кто-то счел такое поведение недопустимым и даже абсурдным.

- Вообще не жаль, это естественный отбор, - ругается один из местных жителей.

Тем временем на днях появился третий смельчак, который решил не мелочиться, а сразу забраться на крышу «копейки». Видео молниеносно разлетелось по социальным сетям и попало в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Полицейские заинтересовались трюкачом-пассажиром ВАЗ-21061 и доставили в отдел и экстремала и водителя.

Оказалось, что задержанные - это 20-летние жители Буйнаского района. Они очень кратко объяснили полицейским причину такого смертельно опасного поступка.

- Ехал к себе домой в село, на заднем сидении не было места, из-за этого я решил посадить пассажира наверх, - пояснил водитель отечественной машины.

Сам храбрец, который ехал на крыше, также сослался на нехватку мест в салоне автомобиля. В отношении молодых людей составлены административные протоколы.

Пока местные жители выкладывают страшные видеоролики, полицейские не понимают, как бороться с новым трендом. Правоохранители просто штрафуют экстремалов и отпускают, поскольку другие санкции применить невозможно. Увы, случаев не становится меньше.

- Берегите себя и будьте благоразумны!, - просят сотрудники МВД Дагестана. Остается только надеяться, что местные жители и гости республики прислушаются к полицейским.

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