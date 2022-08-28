В Дагестане местный житель осудил туристку за ее внешний вид. Фото: скриншот видео.

В Дагестане произошел очередной конфликт между местными жителями и туристами. На этот раз предметом конфликта стала девушка, которая зашла в продовольственный магазин в слитном купальнике и накидке парео. Это сильно не понравилось дагестанцу и он решил снять гневное видео.

На кадрах, которыми он поделился в социальных сетях, изображены посетители местного продовольственного магазинчика. Предположительно, ларек находится недалеко от пляжа. Одна из девушек была в купальнике и вязаной накидке, что взбесило местного жителя.

- Это чудо как вообще сюда зашло? Вы одеваться не можете нормально, да? - начинает возмущаться мужчина на камеру.

В этот момент девушка выходит из магазина, но местный житель продолжает съемку и преследует туристку. Молодой человек интересуется у снимающего - «какая вам разница»?

Но мужчина приходит в бешенство после этой реплики и начинает угрожать приезжему. Ненадолго свет в видеоролике гаснет, можно предположить, что местный житель нападает на туриста с кулаками.

- Ты, чудик, я сейчас тебе ухо оторву!, - ругается дагестанец.

В спор вступает еще одна туристка и просит простить их, объясняя такое поведение тем, что они не знают определенных законов. Напомним, в прошлом году в Дагестане издали памятку для гостей республики. Свод правил и советов разместился на 10 страницах буклета, несколько пунктов памятки, по словам ее создателей, согласовали с муфтиятом Дагестана. Среди правил, есть напоминание, как стоит одеваться женщинам.

Мужчина несколько раз повторяет туристу, что на девушке - трусы, а не купальник. Он опять пытается перевести камеру на туристку, но ему не удается снова заснять ее. В конце-концов разгневанный местный житель удаляется с места конфликта рассерженным и проклинающим туристов.

Видео быстро разлетелось по пабликам в социальных сетях. Комментаторы традиционно разделились на два лагеря: кто-то согласен с автором ролика и считает такое появление в общественных местах недопустимым поведением, некоторые, напротив, осуждают местного.

- Снимать женщину в трусах, как он выразился, и распространять это - это очень по мусульмански? Это прямо очень религиозно, - прокомментировала поступок местная жительница. (прим.редактора, орфография и пунктуация автора комментария сохранены)

- Побольше бы таких достойных братьев, пока есть такие мужчины, этот мир ещё можно спасти, - поддержала земляка другая девушка.

Еще одна девушка осталась в недоумении. По ее мнению, если власти региона хотят создать в республике курорт федерального масштаба, такой как в Сочи, то какие меры примут?

- Простите, я правильно понимаю, что в Дагестане нельзя будет ходить, как в Сочи, в короткой юбке, шортах? А лучше - в длинном платье и косынке? А за «неправильную одежду» мне еще и по морде могут дать? И нафига мне такой отдых с оглядкой?, - интересуется автор комментария.

На что некоторые пользователи Интернета посоветовали женщине поехать отдыхать в Сочи.

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