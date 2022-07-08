Целующиеся на набережной в Дагестане туристы взбесили местных. Прохожий жестко одернул пару

Молодой человек подошел к влюбленной паре, чтобы сделать им замечание. Фото: скриншот видео

В Дагестане снова кипят нешуточные страсти из-за «неподобающего», как считают местные, поведения приехавших на отдых. На одном из городских пляжей Каспийска очередного «борца за нравственность» возмутила целующаяся пара туристов. Молодой человек показательно пошел делать грозное замечание, зная, что его снимают на видео.

Видим в ролике, что девушка с парнем обнимаются на живописной набережной у моря. Влюбленные не скрывают своих чувств: дама в шляпке запрыгивает на любимого и обхватывает его за талию ногами. Молодой человек целует ее в ответ.

Мимо припаркованного рядом тюнингованного «Мерседеса» проносится дагестанец, который спешит напомнить туристам о традициях и запретах в их краях. Автор видео комментирует происходящее:

- Мой брат сделал замечание, сказал, что тут ходят дети и взрослые люди.

В социальных сетях короткий ролик вызвал общественный резонанс. Жители Дагестана разделились на два лагеря: одни похвалили земляка, другие посчитали его наставления неуместными. Некоторые не скрывают свою агрессию по отношению к туристам:

- Надо было «шатнуть» обоих сразу. В Чечне все в платках ходят, - негодует один из комментаторов.

- Сделал замечание? Молодец! Снимать и выкладывать зачем? Это не правильно, - возражает одна из пользовательниц соцсети, жительница республики.

Обратим внимание, это не первый случай, когда к туристам в Дагестане относятся негативно. И из-за участившихся конфликтах даже была создана специальная памятка. При ее составлении авторы согласовывали некоторые пункты с муфтиятом.

«КП-Северный Кавказ» рассказывала ранее, как там же в Каспийске трех туристок в ресторане приняли за переодетых мужчин. Видео с ними кто-то из местных отправил в популярные дагестанские сообщества в Instagram с комментарием, что на нем - «наряженные в платья мужики», которые провоцируют остальных посетителей заведения. А на деле оказалось, что это были спортсменки - мастера спорта по пауэрлифтингу.

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