Шорты не надевать, публично не целовать: в Дагестане выпустили памятку для туристов

Туристам подробно рассказали, как вести себя в Дагестане Фото: Иван МАКЕЕВ

В Дагестане выпустили памятку туристам, которые решили посетить живописнейшие места республики. Свод правил и советов разместился на 10 страницах буклета, созданного по инициативе активистов и представителей федерации конного спорта, а несколько пунктов памятки, по словам ее создателей, были согласованы с муфтиятом Дагестана.

Так, в памятке рассказывается о том, как общаться с местными жителями, как одеваться, какие правила соблюдать при посещении религиозных и культурных объектов, как пользоваться общественным транспортом, можно ли курить, что попробовать из еды.

Памятку туристам выпустили в Дагестане. Фото: скрин буклета.

В частности, женщинам, приезжающим в республику, запрещается надевать короткие майки и юбки, шорты, обтягивающие джинсы и полупрозрачную одежду и вещи с глубоким декольте.

"Если вы все же решили надеть брюки или джинсы, то сверху лучше накинуть длинную тунику или рубашку ниже колен", - рекомендуется женщинам в памятке.

Стоит отметить, что ограничения во внешнем виде коснулись не только женщин. Мужчинам из числа туристов также запрещается гулять по Дагестану в шортах. При этом делается акцент на том, что шорты и майки особенно не рекомендуется надевать при посещении сельских территорий.

"Вместо шорт можно надеть бриджи ниже колен", - рекомендуют составители буклета.

Памятка туристам, приезжающим в Дагестан. Фото: скрин буклета.

Особое внимание в памятке уделено общению туристов с местными жителями.

Отмечается, что в Дагестане не принято здороваться с женщинами за руку. А выражать чувства на публику и вовсе запрещено - никаких объятий и поцелуев при посторонних. Слушать музыку тоже нужно с осторожностью, особенно в местах культурного наследия. Курильщикам даны особые рекомендации. Демонстрировать свою вредную привычку не рекомендуется, нужно отойти в безлюдно место.

Памятка была выпущена еще в марте 2021 года и, по информации ее составителей, она будет действительна в течение года. Спустя год в нее могут быть внесены изменения. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Ранее в Дагестане неоднократно возникали скандалы, причиной которых зачастую становился неподобающий внешний вид или поведение туристов. «КП-Северный Кавказ» рассказывала, как волну недовольства среди местных жителей вызывали снимки двух туристок, которые разместили в Сети «голое» фото, сделанное на фоне Сулакского каньона. Девушкам стали лететь угрозы и снимки пришлось удалять. Позже неприятности начались у блоггера «Красная борода» из Петербурга: местным не понравился его внешний вид и привольные фотки с двумя девушками, которые он также опубликовал на своей странице в Instagram.

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