Не трансвеститы, а чемпионки: кого приняли за «мужиков в платьях» в Дагестане

Посетитель ресторана ввел сотни людей в заблуждение, сняв и выложив в сеть провокационный ролик. Фото: соцсети

В Каспийске приняли за «мужиков в платьях» мастеров спорта по пауэрлифтингу. Этот вид спорта предполагает выполнение трех видов упражнений: жим штанги лежа, приседания со штангой, становая тяга штанги. А одна из трех девушек, впечатлившая гостей ресторана в Дагестане короткой стрижкой и выдающейся атлетической фигурой, является еще и мастером спорта России международного класса.

Зовут спортсменку Екатерина Голомазова. Во время тренировки при собственном весе 72 кг она дважды жмет лежа штангу с весом 80 кг и приседает два раза со штангой весом 190 кг (!). У Екатерины растет сын-спортсмен. Василию всего 8 лет, но он уже составляет маме компанию в тренажерном зале.

Спортсменки на отдыхе в Дагестане. Фото: личная страничка Екатерины Голомазовой в соцсети

В Дагестане Голомазова отдыхала с подругами из одного клуба по пауэрлифтингу - Джамилой Ашалаевой и Еленой Березковой. Последняя тянет штангу с весом 140кг (!), хотя вес спортсменки всего 54 кг. На Чемпионате России WPF 2021 Елена собрала в сумме 355 кг в весовой категории до 56 кг (присед - 150 кг; жим - 55 кг, тяга - 150кг). Сейчас она готовится к чемпионату мира.

Фото: личная страничка Елены Березковой в соцсети

Напомним, приехавших на отдых спортсменок снял на видео посетитель ресторана в Каспийске. Мужчина решил, что перед ним трансвеститы (люди, которые любят переодеваться в одежду противоположного пола - прим. Ред.). Ролик с провокационной подписью «мужики в платьях в Дагестане» распространили пользователи в Instagram. Местные жители, не разобравшись, осыпали девушек проклятиями и оскорблениями.

Когда же выяснилось, что на кадрах профессиональные спортсменки, автор видео публично перед ними извинился. Попросил прощения за «невоспитанных посетителей» и хозяин заведения, в котором туристки проводили вечер. Каждой подарили букет цветов и возможность отдыхать в ресторане бесплатно, пока они еще гостят в Дагестане.

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