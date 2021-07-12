Охапки цветов и бесплатная еда: в Дагестане извинились перед туристками, которых приняли за «мужиков в платьях»

Девушки оказались знаменитыми спортсменками. Фото: padishah_complex

Спортсменкам, которых в Дагестане по ошибке приняли за переодетых в женские наряды мужчин, принесли извинения.

Автор ролика с девушками, что появился в сети с провокационной подписью «мужики в платьях» записал соответствующее видеообращение. В нем он рассказывает, что отдыхал в ресторане с семьей, когда заметил рядом туристок атлетического телосложения.

- Мной было снято видео и фото. Я по глупости отправил их другу. А тот дальше переслал. Видео снимал только я. Официантки не имеют отношения. Хочу принести извинения ресторану и девушкам.

Владелец ресторана в Каспийске, где девушки были сняты на видео, попросил у туристок прощения за «невоспитанных посетителей», которые «навели смуту в дагестанском обществе».

- Администрация ресторана от имени всех, кто писал гадости в адрес девушек, приносит извинения. С сегодняшнего дня и на все время вашего пребывания в Дагестане за вами и вашими друзьями забронирован безлимитный подарочный стол, - сказано в сообщении на страничке заведения в Instagram.

От ресторана девушкам подарили цветы в знак извинения. Фото: padishah_complex

Накануне сайту stav.kp.ru стало известно, что туристкам в Дагестане угрожали «устроить темную», потому что их приняли за мужчин в платьях. Видео с девушками попало в популярные сообщества в Instagram с провокационным описанием. В комментариях местные жители писали оскорбления и проклятия.

Как мы выяснили, внимание зевак привлекли профессиональные спортсменки, в том числе мастер спорта России международного класса по становой тяге и мастер спорта по пауэрлифтингу.

Екатерина Голомазова - мастер спорта по пауэрлифтингу. Фото: radistkaket1998

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