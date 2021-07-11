«Бессмертные что ли?»: в Дагестане трех туристок приняли за переодетых мужчин

Гостьи республики привлекли внимание местного жителя, делая заказ в ресторане. Фото: соцсети
В Каспийске трех туристок в ресторане приняли за переодетых мужчин. Видео с ними кто-то из местных отправил в популярные дагестанские сообщества в Instagram, указав, что «наряженные в платья мужики» провоцируют остальных посетителей заведения.
Гостья с короткой стрижкой и выдающейся атлетической фигурой, действительно, привлекала внимание других отдыхающих. Поэтому пользователи сети поверили автору ролика и принялись оставлять в комментариях под провокационными постами оскорбления, проклятия и даже угрозы:
- Дожили увидеть такое на нашей земле!
- Скоро получат то, что ищут.
- Мужчин, видимо, не было в ресторане, иначе бы так спокойно не сидели.
- Бессмертные что ли? Специально так делают, чтобы потом орать, их притесняют.
Когда же выяснилось, что на видео и фото – девушки, одна из которых просто в хорошей физической форме, описание к записям администраторы сообществ изменили. Вместо «переодетых мужиков» появилось: «Это приезжие женщины, на которых подумали, что они мужчины».
Заметим, что путаницу почти сразу прокомментировал помощник депутата Госдумы и дагестанский общественный деятель Булач Чанкалаев. У себя на страничке в Instagram он предупредил земляков, что на распространяемом «скандальном видео» – девушки, одна из которых, на его взгляд, профессиональная спортсменка.
- Я уточнил у людей, кто там был, это реально девушки. Чем вот так снимать и распространять ложную информацию, тем самым ставить в худшем свете свою же республику, а так же ресторан, лучше бы подошли и уточнили. Хватит постоянно распространять грязь! – выразил Чанкаев свое недовольство.
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