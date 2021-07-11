«Бессмертные что ли?»: в Дагестане трех туристок приняли за переодетых мужчин

Гостьи республики привлекли внимание местного жителя, делая заказ в ресторане. Фото: соцсети

В Каспийске трех туристок в ресторане приняли за переодетых мужчин. Видео с ними кто-то из местных отправил в популярные дагестанские сообщества в Instagram, указав, что «наряженные в платья мужики» провоцируют остальных посетителей заведения.

Гостья с короткой стрижкой и выдающейся атлетической фигурой, действительно, привлекала внимание других отдыхающих. Поэтому пользователи сети поверили автору ролика и принялись оставлять в комментариях под провокационными постами оскорбления, проклятия и даже угрозы:

- Дожили увидеть такое на нашей земле!

- Скоро получат то, что ищут.

- Мужчин, видимо, не было в ресторане, иначе бы так спокойно не сидели.

- Бессмертные что ли? Специально так делают, чтобы потом орать, их притесняют.

Когда же выяснилось, что на видео и фото – девушки, одна из которых просто в хорошей физической форме, описание к записям администраторы сообществ изменили. Вместо «переодетых мужиков» появилось: «Это приезжие женщины, на которых подумали, что они мужчины».

Заметим, что путаницу почти сразу прокомментировал помощник депутата Госдумы и дагестанский общественный деятель Булач Чанкалаев. У себя на страничке в Instagram он предупредил земляков, что на распространяемом «скандальном видео» – девушки, одна из которых, на его взгляд, профессиональная спортсменка.

- Я уточнил у людей, кто там был, это реально девушки. Чем вот так снимать и распространять ложную информацию, тем самым ставить в худшем свете свою же республику, а так же ресторан, лучше бы подошли и уточнили. Хватит постоянно распространять грязь! – выразил Чанкаев свое недовольство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Грозном передумали показывать фильм о корейской поп-группе, посчитав ленту оскорблением чеченского народа

Ранее "борцы с безнравственностью" запретили кино про BTS в Дагестане (подробнее)