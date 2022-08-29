Ксения Собчак заступилась за туристку «в трусах» и сказала все, что думает о дагестанцах

Ксения Собчак прокомментировала скандальное видео дагестанца, который опозорил туристку. Фото: Иван Макеев/стоп-кадр видео

Завирусившееся в социальных сетях видео, на котором житель Дагестана публично отчитывает туристку за то, что она зашла в магазин в купальнике и накидке, привлекло внимание известной телеведущей. В своем телеграм-канале Ксения Собчак заступилась за девушку в купальнике и парео и высказала свое мнение.

По словам журналистки, русские туристы, которые приезжают на отдых в Дагестан, часто слышат упреки от местных жителей: «Вы не у себя дома». Но сталкиваются с подобной репликой и кавказцы, которые приезжают в столицу.

Ксения Собчак признала, что любой гость, который приезжает в другой регион с другими культурными особенностями должен вести себя соответствующее, но совершенно не согласна с тем, как повел себя в этой ситуации дагестанец.

- Сцеживаю яд по поводу формы: перед тобой извинились, пообещали все исправить, ушли с глаз долой, а ты все равно братуха борцуха, орешь и лезешь (впрочем, в зеркальной ситуации в столицах очень часто роли не меняются - жители интеллигентно делают замечание гостям за спорное поведение и получают в ответ истерику, и хорошо если без причинения особо тяжких), - отреагировала на скандальное видео известная телеведущая.

Напомним, вечером в воскресенье, 28 августа 2022 года, в социальных сетях появился фрагмент видео, который вызвал неоднозначное мнение у пользователей Интернета. Дагестанца, который публично отчитал девушку за ее внешний вид, поддержали некоторые комментаторы видеоролика, а некоторые посчитали его поступок неподобающим.

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