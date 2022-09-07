Заболеваемость коронавирусом снова растет на Ставрополье. Фото: Артем КИЛЬКИН

Роспотребнадзор сообщил оперативные данные по неблагоприятным районам по коронавирусу в Ставропольском крае. Новости на утро 7 сентября 2022 года следующие.

На Ставрополье за прошедшие сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 759 жителей региона, 139 из них - дети. При этом госпитализация потребовалась 39 взрослым и 11 несовершеннолетним. Летальных случаев среди коронавирусных больных за сутки не зарегистрировано. Справиться с заболеванием удалось 339 взрослым пациентам. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

- Уровень заболеваемости не превышает значений, которые были на прошлой неделе.Новых летальных исходов, связанных с COVID-19, в крае не зарегистрировано, - сказал губернатор.

Также в Ставропольском крае проходит вакцинация населения против коронавируса. За все время прививочной кампании полный курс вакцинации прошли 1 млн 223 тыс 520 человек. За сутки первый компонент вакцины получили 2663 человека, вторым компонентом привились 1232 человека.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где за сутки выявлено больше всего зараженных коронавирусом.

Статистика по коронавирусу в Ставропольском крае на 7 сентября 2022: города и районы

Лидером по суточной заболеваемости коронавирусом стал Ставрополь, где выявлено 292 новых случаев заражения. Второе место занимает Невинномысск с 58 заболевшими. Третье - Георгиевский округ, где заразился 41 местный житель. Также 32 новых случая инфицирования выявлено в Андроповском районе, 31 в Советском округе, 29 в Пятигорске, 26 в Туркменском районе, 24 в Буденновском районе, 23 в Кисловодске и 20 в Железноводске.

Еще 16 человек заразились коронавирусом в Кочубеевском районе, 15 в Нефтекумском округе, 14 в Новоалександровском, 13 в Благодарненском, и по 11 новых случаев зафиксировано в Минераловодском округе, Шпаковском районе и Ессентуках.

По 9 случаев заражения за сутки выявили в Грачевском , Предгорном и Красногвардейском районах. По 7 человек заразились в Арзгирском районе и Кировском округе. По 6 заболевших выявили в Изобильненском округе, Курском и Новоселицком районах. 5 зараженных зарегистрировали в Степновском районе, 4 в Апанасенковском, 3 в Петровском.

Единичные случаи инфицирования зафиксированы в Левокумском и Труновском районах.

«Чистым» от коронавируса остался только город Лермонтов. Там за сутки не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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