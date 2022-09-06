Заболеваемость коронавирусом вновь снизилась на Ставрополье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор СК сообщил оперативные данные по неблагоприятным районам по коронавирусу в Ставропольском крае. Новости на утро 6 сентября 2022 года следующие.

В Ставропольском крае за сутки коронавирус выявили у 268 человек, 89 из них - дети. Госпитализация потребовалась 33 взрослым и 10 несовершеннолетним. Также за минувшие 24 часа скончался один пациент с подтвержденным диагнозом Covid-19. Справиться с инфекцией смогли 480 зараженных. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимиров на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

- Уровень заболеваемости вновь снизился. К сожалению, есть новый летальный исход на фоне COVID-19. Соболезную родным, - написал в соцсетях глава Ставрополья.

Тем временем в крае продолжается иммунизация населения против коронавируса. За все время прививочной кампании полный курс вакцинации прошли 1 млн 222 тыс 288 человек. За сутки первый компонент вакцины получили 448 человек, вторым компонентом привились 239 человек.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где за сутки выявлено больше всего зараженных коронавирусом.

Статистика по коронавирусу в Ставропольском крае на 6 сентября 2022: города и районы

Больше всего зараженных коронавирусом за сутки выявлено в Шпаковском районе, диагноз подтвердился у 122 человек. Второе место по заболеваемости за сутки занимает Буденновский район, где выявлено 62 новых случая инфицирования. Замыкает список лидеров по заболеваемости Ипатовский городской округ. Там за сутки диагноз подтвердился у 42 местных жителей.

Еще 18 заболевших выявлено в Труновском районе, 7 - в Нефтекумском округе, 6 в Ставрополе, 5 в Арзгирском районе. 3 человека заразились коронавирусом в Изобильненском округе. Единичные случаи заражения отмечены в Апанасенковском районе, в Георгиевском и Советском округах.

В остальных территориях Ставрополья за минувшие сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ставрополье 5 сентября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Неблагоприятные районы по коронавирусу в Ставропольском крае на сегодня, 5 сентября 2022, назвали в Роспотребнадзоре (подробнее).