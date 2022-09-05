Новые случаи заражения выявили в регионе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор сообщил оперативные данные по неблагоприятным районам по коронавирусу в Ставропольском крае. Новости на утро 5 сентября 2022 года такие.

В Ставропольском крае за сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 488 человек, 85 из них - несовершеннолетние. Госпитализировано 33 взрослых и один ребенок. Летальных случаев среди больных коронавирусом за сутки не зарегистрировано. Справиться с болезнью вышло у 234 жителей региона. Об этом сообщил глава Ставрополья Владимиров на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

- Новых летальных исходов, связанных с COVID-19 в крае не зарегистрировано. Берегите себя! Не забывайте о мерах эпидпрофилактики и ревакцинации. Оставайтесь здоровыми! - написал в соцсетях губернатор.

Тем временем на Ставрополье продолжается кампания по иммунизации населения от коронавируса. За время время прививочной кампании полный курс вакцинации прошли 1 млн 222 тыс 049 человек. За сутки первый компонент вакцины получили 469 человек, вторым компонентом привились 208 человек.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где за сутки выявлено больше всего зараженных коронавирусом.

Статистика по коронавирусу в Ставропольском крае на 5 сентября 2022: города и районы

Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки выявлено в Ставрополе. Здесь диагноз подтвердился у 298 человек. Второе место по заболеваемости Covid-19 занимает Георгиевский округ, где за минувшие 24 часа выявлено 62 новых случая заражения. 37 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Минераловодском округе. Еще 26 человек заболели в Кисловодске и 25 в Ессентуках. По 14 случаев заражения выявлено в Курском и Предгорном районах, 5 в Буденновском районе, 4 - в Невинномысске. 2 человека заразились в Нефтекумском округе и 1 в Шпаковском районе.

В остальных территориях региона за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.