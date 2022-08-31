Тайное золото семьи Горбачева: где зарыт клад дедушки последнего президента СССР

Михаил Горбачев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Умер первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. После себя политик оставил спорные воспоминания, особенно - у жителей села Привольного, уроженцем которого он являлся. О семье руководителя страны сложено много легенд. И одна из них - о тайном кладе его дедушки Андрея Моисеевича.

- Дед был очень вредным. Мы приходили забирать коров у речки, ведем стадо. А он, бывало, выйдет и бил палкой нас по голове, малышню, - смеясь, рассказывали односельчане журналистам "КП-Ставрополь".

Почему мужчина так реагировал на детей, никто не помнит. Некоторые связывают это с легендой о золоте Горбачевых. Якобы дедушка не хотел, чтобы в местах, где зарыты ценности, ходили чужаки.

Село Привольное - малая Родина Михаила Горбачева Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Говорят, дед на карьере зарыл золотой клад. Он все время туда, на этот карьер, смотрел. Пацанятами мы туда лазили, искали, но ничего не нашли. Ископали весь карьер.

- Это было черное золото, - подхватил другой рассказчик. - Сын Сергей был в поле, и дед Андрей хотел рассказать ему о кладе. Но не успел.

Раньше таких золотоискателей было очень много, но никто так и не добрался до семейного клада. Сами Горбачевы не искали драгоценности. Одного местного жителя, правда, заподозрили в том, что он нашел золото и купил машину, но эта история оказалась очередной сельской байкой.

Поле, где, предположительно, зарыт клад семьи Горбачевых Фото: Яндекс.Карты

О самом Михаиле Сергеевиче в Привольном вспоминают без любви. Многих воодушевило, что их земляк встал у руля страны, и местные власти писали ему одобрительные письма. Но время показало, что это было зря. Для родного села политик ничего не сделал, а в последний раз приезжал только на похороны. По признанию друзей Горбачева, он не хотел превращать Привольное в "царское село". Малая родина ответила ему - память о великом земляке никак не увековечена.

- Памятников последнему президента СССР у нас нет. Только табличка на гимназии, где Горбачев учился в последних классах. Учреждение в Красногвардейском, не в Привольном, где он родился и вырос, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

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