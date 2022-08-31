Подростки, помочившиеся на «Вечный огонь» на Ставрополье, получили реальные сроки

Подросткам, помочившимся на военный мемориал в Невинномысске, вынесли приговор. Фото: скриншот видео

В прокуратуре Ставропольского края рассказали, что 31 августа 2022 года, суд вынес приговор двум подросткам помочившимся в марте этого года на Вечный огонь в Невинномысске. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил одному из них наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, второму - в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении.

Напомним, что шокирующий всю Россию поступок совершили двое несовершеннолетних. Весной, 26 марта 2022 года, компания молодых людей подошла к мемориалу «Вечная Слава». В какой-то момент один из парней решил справить нужду прямо на памятник.

Сотрудники правоохранительных органов объявили молодых людей в розыск, а СУ СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России" (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Несовершеннолетних оперативно нашли. Свой подростки оправдали пагубным воздействием на них алкоголя.

И несмотря на просьбу родителей простить своих детей за возмутительный поступок, а также девятикратное извинение одного из вандалов перед всей Россией , дело было передано в суд. Одного из подростков временно отправили в воспитательную колонию.

В среду, 31 августа 2022 года, ставропольский суд решил судьбу осквернителей. Одному из вандалов предстоит провести 2,5 года в колонии-поселении, а второму — 2 года. Также сообщается, что приговор в законную силу не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Привлеченные за осквернение «Вечного огня» вандалы за полторы минуты извинились 9 раз

Молодые люди оправдали свой поступок алкогольным опьянением (подробнее)

Задержанные на Ставрополье вандалы извинились за осквернение «Вечного огня»

Молодые люди понесут уголовную ответственность (подробнее)

Подросток, справлявший нужду в Вечный огонь в Невинномысске, получил срок

На год его отправили в воспитательную колонию (подробнее)