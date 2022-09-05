Для конкурса журнала Maxim разделись три девушки с Кавказа. Рассматриваем их лучшие фото

Фото: miss.maximonline.ru

Журнал Maxim объявил о начале голосования за звание лучшей модели 2022 года. В конкурсе участвуют в основном девушки из Москвы и Санкт-Петербурга, но есть трое с Северного Кавказа, и все - из Ставропольского края. Кто они и какие у каждой шансы получить титул "Мисс Maxim-2022" - читайте в нашем материале.

Конкурс проходит в онлайн-формате. Пользователям выдают пару девушек, и голосующему надо выбрать одну из них. И так 137 раз.

Богдана Гурбина

22-летняя студентка из Пятигорска. Среди ставропольчанок у Богданы пока лучший результат: она выиграла 58% дуэлей и занимает 77 место. Но все может измениться в ее пользу - до первой десятки ей не хватает девяти процентов.

Богдана Гурбина. Фото: miss.maximonline.ru

Виктория Богдановская

26-летняя модель из Пятигорска. Виктория предложила достаточно скромные для этого конкурса фотографии. Несмотря на это, она победила в 42% дуэлей.

Виктория Богдановская. Фото: miss.maximonline.ru

Екатерина Кукулинская

33-летняя жительница Ставрополя. В интернете нет упоминаний девушки как профессиональной модели - только любительские съемки. Зато в 2018 году Екатерина защищала кандидатскую по нефтегазовому делу. Пока девушка выиграла только 35% дуэлей, но то ли еще будет!

Екатерина Кукулинская. Фото: miss.maximonline.ru

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