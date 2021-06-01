Что стало с кавказскими участницами «Мисс Россия», которым угрожали убийством за съемку в купальнике

Эти снимки девушек в интернете посчитали слишком вульгарными. Фото: missrussia.ru/коллаж "КП"

Пять лет назад фотосессия в купальниках участниц «Мисс Россия» от республик Северного Кавказа обернулась скандалом. Хачирова Екатерина из Северной Осетии, Ильдарова Альбина из Дагестана и Гоова Назима из Кабардино-Балкарии стали мишенями для земляков. Их не просто критиковали, а обещали «закопать заживо». Досталось и родителям участниц. «Вырастили животное», «позор семье», «будьте прокляты» - каких только гадостей не писали в соцсетях.

Малая часть из того, что писали об участницах Фото: СОЦСЕТИ

«КП-Северный Кавказ» узнала, как сложилась судьба Назимы из Нальчика и где сегодня красотка из Дагестана, пострадавшая от травли сильнее всех.

УЛЕТЕЛА В КИТАЙ

Гоова стала самой юной конкурсанткой «Мисс Россия - 2016» с Северного Кавказа. Назиме тогда было 18 лет. В возрасте 12 лет она впервые приняла участие в конкурсе красоты. В 2014 году стала «Мисс КБР». Корреспонденту «КП» попавшая на «Мисс Россия» Назима рассказывала, что закончила музыкальную школу по классу фортепьяно, сама научилась играть на гитаре, рисует в свободное время и планирует улететь в Китай учить язык. На тот момент Назима уже не жила в Нальчике с родителям, потому что училась на факультете иностранных языков Российского государственного социального университета (РГCУ).

Когда началась травля после фотосессии в купальниках она как и другие участницы из республик Северного Кавказа не стала отказываться от конкурса. Хотя не скрывала: в социальные сети заходить не хотелось.

Фото: личная страница Назимы Гоовой в соцсетях

Сегодня вспоминает события пятилетней давности как страшный сон, который пусть и потрепал нервы, но, к счастью, жизнь не омрачил. Признается, обиднее всего было читать оскорбления, касающиеся семьи. При этом уточняет, что с самого начала участвовать в «Мисс Россия» была идея родственников. Говорит, чувствовала, что ей придется жить в стрессе, поэтому не рвалась стать участницей.

Фото: личная страница Назимы Гоовой в соцсетях

- После конкурса травля стихла. Я могла продолжить карьеру в модельной сфере, ведь конкурс открыл новые двери, но не захотела. Я пошла тем путем, который выбрала еще до участия в «Мисс Россия». Уехала в Китай на стажировку. Во время двухмесячных каникул на китайский новый год посетила ближайшие страны: Данию, Германию, Италию, Индонезию, Сингапур и Филиппины, - делится Назима с «КП».

Фото: личная страница Назимы Гоовой в соцсетях

Потом Назима вернулась в Россию, чтобы закончить последний курс в университете. Возвратиться в Китай не успела из-за пандемии коронавируса. Около года, рассказывает, провела в Нальчике с родителями. А сейчас живет в Москве. Работает в китайской компании (занимается логистикой) и преподает китайский и английский языки.

Фото: личная страница Назимы Гоовой в соцсетях

- Слава богу, все угрозы были пустыми словами. Мне писали, что заживо закопают и «советовали» не возвращаться в Кабардино-Балкарию, - вспоминает Назима.

СТАЛА НЕВИДИМКОЙ

Представительнице Дагестана на «Мисс Россия-2016» был 21 год. Альбина Ильдарова на тот момент училась в магистратуре Российского технологического университета (МИРЭА). Делилась с нами, что любит готовить, пишет стихи, поет и рисует.

Фото: личная страница Альбины Ильдаровой в соцсети/коллаж "КП"

- Мой отец - известный тренер в республике, а мамочка - двукратная чемпионка Европы и призер мира по кик-боксингу. Так что обижать меня не стоит, - шутила Альбина.

Кто ж мог подумать, что именно она станет главной целью «хейтеров». И никого не остановит сказанное ею. Председатель Комитета по национальностей Гаджимет Сафаралиев после съемки в купальнике запретил ей говорить о своем происхождении, посчитав, что Альбина ведет себя аморально, фотографируясь «полуголой».

Фото: личная страница Альбины Ильдаровой в соцсети/коллаж "КП"

В социальных сетях Ильдаровой угрожали судом Линча. Писали такое, за что можно в тюрьму загреметь по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Альбине пришлось исчезнуть из всех социальных сетей. И сегодня ссылка на аккаунт девушки в Instagram, отмеченный у «Мисс Россия», ведет на удаленную страничку.

В разговоре с конкурсанткой из Кабардино-Балкарии мы узнали, что все с ней хорошо - жива и здорова.

Фото: личная страница Альбины Ильдаровой в соцсети/коллаж "КП"

- До сих пор общаюсь с ней и видимся периодически. Больше всего угроз ей поступало. Помню, друг другу плакались. Она в Москве живет сейчас. У нее все хорошо. На контакт с журналистами не пойдет. Общается со всеми только в WhatsApp, страниц в соцсетях так и нет, - отметила Назима.

Гоова Назима и Ильдарова Альбина. Фото: missrussia.ru

Участницу из Северной Осетии найти не получилось. Екатерина Хачирова тоже приняла для себя решение не афишировать свою жизнь в социальных сетях и стать для всех невидимкой.

Фото: личная страница Екатерины Хачировой в соцсетях

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