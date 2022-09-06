Фото: СУ СКР по СК

В Ставропольском крае задержан извращенец, пристававший к маленькой девочке в Новопавловске. Молодого парня объявили в розыск 4 сентября: были опрошены свидетели, изучены видео с камер наружного наблюдения.

Заявление в полицию написала мать 4-летнего ребенка. Она рассказала, что дочь каталась на самокате у подъезда своего дома, когда к ней подошел незнакомец и повел в кусты, пообещав угостить конфетами. Воспользовавшись беспомощным состоянием девочки, поясняют в пресс-службе СУ СКР по региону, тот совершил «иные действия сексуального характера» и сбежал, попав в зону съемки уличной камеры.

В пресс-службах СУ СКР и ГУ МВД по Ставрополью 6 сентября проинформировали, что предполагаемый преступник пойман и заключен под стражу

- Кировский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста), - комментируют в правоохранительных органах.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. К родителям обращаются с просьбой провести с детьми воспитательные беседы на тему общения с незнакомцами на улице.

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