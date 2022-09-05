На Ставрополье проверяют информацию о домогательстве четырехлетней девочки у магазина

Полиция ищет человека, описанного детьми

В Ставропольском крае ищут парня, который домогался четырехлетней девочки у магазина. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов, источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах подтвердил информацию.

Инцидент случился 4 сентября, после 17 часов, в Новопавловске. Неизвестный мужчина подошел к ребенку и совершил развратные действия сексуального характера. По информации "КП-Ставрополь", девочка играла с другими ребятами.

Личность парня пока что не установлена. На вид разыскиваемому не больше 22 лет. По описанию в заявлении, молодой человек был в черных брюках и светлой рубашке, у него была сумка. Фоторобот составили со слов старшей сестры девочки, которая стала свидетелем ЧП.

Фото из ориентировки

По словам собеседника "КП-Ставрополь", идет проверка инцидента, устанавливаются все обстоятельства и свидетели происшествия.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ставрополе супружеская пара до смерти забила своего ребенка. В марте 2021 года нетрезвая мать начала скандалить с ребенком, затем в ссору вмешался отец. Супруги били сына ногами и руками. На протяжении последних пяти лет они считали такие методы воспитания нормальными. После возбуждения уголовного дела судмедэкспертиза показала, что убитый ребенок подвергался сексуальному насилию со стороны отца. Супругам уже предъявлено обвинение, их дело рассматривают в Краевом суде.

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