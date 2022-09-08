"Ты прав": житель Ставрополя напал на возлюбленную из-за большой зарплаты, заподозрив ее в торговле телом

Девушка работала горничной в одном из самых крупных отелей города Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ставрополе рассмотрели уголовное дело 30-летней горожанки, которой пришлось отбиваться от ревнивого спутника. Мужчина гадал, как она смогла заработать столько в должности горничной. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В декабре 2020 года Александра познакомилась с Владимиром. Пара быстро сошлась, но девушке пришлось забыть о том, что связывало ее с прошлым. В друзьях в соцсетях остались одни девушки, а в подписчиках - Сергей, Иван, Мирослав и Артур. Александра не противилась, да и у мужчины был особый угрожающий шарм в виде судимости за избиение человека до тяжелых травм. Бунт она никогда не поднимала, но однажды не выдержала.

Осенью 2021 года девушка неофициально устроилась горничной в одну из самых крупных гостиниц Ставрополя. Зарплата даже по местным меркам очень скромная - 20 тысяч рублей плюсом то, что не вычитали налогом. Но из-за переработок Александре платили больше. В конце месяца труженица принесла свой конверт с деньгами и отдала их авторитарному сожителю. Владимир пересчитал зарплату и устроил скандал - "слишком много денег". Первое, что подумал мужчина, - его любовь торгует телом.

Драки в семье Александры и Владимира были регулярной практикой, говорили оба Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александра даже не сразу поняла настроение партнера и ответила в шутку: "Ты прав". И мужчина взорвался, начал метать направо и налево. А затем дал девушке несколько пощечин, повалил на диван и стал душить. Чудом она вырвалась, спряталась на кухне и позвала общего знакомого Артура. Тот полтора часа успокаивал товарища, выпил с ним для души и ушел - на этот раз Владимиру не понравилось, как его сожительница проводила гостя. Он обвинил возлюбленную в измене с Артуром и снова стал ее душить.

И в этот раз девушке удалось вырваться и толкнуть Владимира в кресло. В истерике Александра пронзила агрессивного ревнивца ножом - после первого же удара рукоять отвалилась, а лезвие осталось в груди. После такого она очнулась, попросила соседей вызвать скорую помощь и принялась помогать пострадавшему.

- Удар попал в грудь, сломана ключица и задета часть легкого. Травмы, конечно, серьезные, без медпомощи мужчина не выжил бы. Повезло еще, что ранение было закрыто, что не пытались вытащить лезвие. Против Александры возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Думали на тем, чтобы изменить на "Превышение самообороны", но на ней не зафиксировали серьезных травм. Иными словами, в отношении нее преступления не совершали, а статья предполагает это, - пояснил источник "КП-Ставрополь".

Девушка признала вину и помогала следствию. В суде ее защищал даже потерпевший: говорит, сам начал конфликт, за что и получил. В конце августа 2022 года Александру приговорили к двум годам условного срока, но парочка до сих пор сожительствует.

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