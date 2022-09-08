Бизнесменов со Ставрополья, уничтоживших плодородные земли на 48 млрд рублей, отпустили домой

Кадры с обыска в администрации Кочубеевского района Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Кочубеевский районный суд изменил меру пресечения для двух местных бизнесменов, причастных к уничтожению плодородной земли на Ставрополье. Братьев отправили под домашний арест, передает пресс-служба суда.

- В удовлетворении ходатайств следователя о продлении срока содержания под стражей фигурантам уголовного дела было отказано. При вынесении постановлений приняты во внимание личности обвиняемых, которые имеют устойчивые социальные связи в крае, их семейное положение, тяжесть преступления, в совершении которого они обвиняются, - сказано в сообщении суда.

Кроме того, следствие не доказали, что бизнесмены могут скрыться либо помешать расследованию. Предприниматели будут под домашним арестом до 7 октября 2022 года. Решение не окончательное, потому правоохранители, скорее всего, его оспорят.

В мае 2022 года стало известно, что сотрудники прокуратуры и УФСБ по Ставрополью проводят обыски в администрации Кочубеевского района. Правоохранители проверяли работу регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и местных властей. Тогда-то выяснились существенные нарушения в пользовании недрами.

Кадры с обыска в администрации Кочубеевского района Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

В 2014 году власти предоставили фирме разрешение на геологическое изучение и добычу валунно-песчано-гравийной смеси на Приозерном участке Кочубеевского района. Эксперты Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора установили, что за все время пользования коммерсанты уничтожили плодородный слой земли, которая по документам проходит как пригодная для сельского хозяйства. Ущерб оценили в 48 миллиардов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". Пока что следствие ведется только в отношении двух братьев. Один был директором фирмы, которой выдали лицензию на работу, а другой - индивидуальным предпринимателем.