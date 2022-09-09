Хамзат Чимаев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бой Чимаев - Диаз начался со скандала на пресс-конференции. Соперники не успели выйти к публике, потому что за кулисами между их компаниями началась массовая драка. Об этом журналистам рассказал глава UFC Дана Уайт, объясняя, почему спортсмены не выйдут.

Фото: khamzat_chimaev/instagram.com

- За 22 года я такого не видел. К чертям пошло буквально все. Мы, конечно, это остановили, но у нас не получилось это предугадать. Раньше такого не было. Со стороны Диаза было 57 человек, со стороны Чимаева - 30 с чем-то. Еще были другие люди рядом. Я не хотел их выпускать на сцену, был бы куда больший скандал. Вы разве не слышали? Мне казалось, что такой шум должны были услышать все. Такой ситуации я никак не ожидал.

Нейта Диаза даже нет в топ-15 бойцов своей весовой категории. Он проиграл два последних боя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам очевидцев, первым драку начал Хамзат Чимаев, ударив ногой человека из команды Диаза. Сколько людей пострадали за кулисами - неизвестно. Кроме того, не разглашается, понесут ли бойцы какое-либо наказание за случившееся. После драки бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе бразилец Пауло Коста опубликовал фотографию Хамзата Чимаева в гробу, подписав ее: "RIP".

А чеченский боец прокомментировал инцидент в соцсетях:

- Говорил я им всем не шутить с нами. Кевин (Холланд) свое получил, Диаз свое получил.

Бой Чимаева против Диаза должен состояться в ночь на 11 сентября в рамках UFC 279 в Лас-Вегасе. Шведский чеченец провел в смешанных единоборствах 11 боев и ни разу не проиграл. А его оппонент - Нейт Диаз - победил в 20 боях, но еще в 11 - проиграл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Никогда такого не видел»: глава UFC назвал бойца из Чечни исключительным

Хамзат Чимаев победил американца за 17 секунд [подробности]