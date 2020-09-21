«Никогда такого не видел»: глава UFC назвал бойца из Чечни исключительным

Фото: khamzat_chimaev/instagram.com

Глава UFC Дэйна Уайт поражается чеченскому бойцу Хамзату Чимаеву — представляет Швецию, который на последнем турнире в Лас-Вегасе нокаутировал соперника всего за 17 секунд. Уайт высказался, что видит в нем не только нового Хабиба Нурмагомедова, но считает вообще исключительным. Говорит ESPN:

- Нокаут одним ударом! 17 секунд! Это особенный парень, - признался глава Абсолютного бойцовского чемпионата. - Я никогда такого не видел, хотя в бизнесе уже давно.

Накануне «КП» рассказала, что на турнире UFC Fight Night 178 Чимаев, только выйдя в октагон, одним ударом в голову уложил американца Джеральда Миршерта. За 66 дней выступлений новичок уже трижды побеждает в UFC. А это рекорд. Абсолютным показателем считались три виктории Джонни Уоркера за 105 дней.

Кроме того, перед этим 26-летний «Чеченский викинг» установил рекорд UFC, одержав две победы на турнирах организации всего за 10 дней: 16 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби валлийца Джона Филипса, а 26 июля британца Риса Макки.

Кстати, после последней победы глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил земляка:

- У меня не было сомнений в успехе Чимаева. Он является достойным представителем чеченского народа, которым мы по праву гордимся, - написал чеченский лидер в соцсети.