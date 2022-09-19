20 лет гибели Бодрова в Кармадоне: найти останки съемочной группы еще можно

Тоннель, где возможно покоятся останки Бодрова, открыт для туристов. Фото: Елена БЕРГ

Ледник Колка 200-метровым слоем из камней и льда накрыл Кармадонское ущелье, погубив 125 человек, включая съемочную группу фильма «Связной». «КП-Северный Кавказ» съездила на место трагедии.

«ТВОЕГО СЕЛА БОЛЬШЕ НЕТ»

Чем ближе к Кармадону, тем чаще проезжаешь тоннели, пока не оказываешься у того самого, где 20 сентября 2002 года, возможно, оборвалась жизнь Сергея Бодрова. Сбоку от входа в него на выбеленной скале нарисован портрет Сергея и фигуры всадников - артистов конного театра «Нарты», погибших вместе с ним. Цветы, лампадки, свечи, сигареты, портреты артиста — к мемориалу не зарастает народная тропа.

Частые гости в ущелье - поклонники творчества Сергея Бодрова Фото: Елена БЕРГ

Часть тоннеля все еще заполнена горной породой, льда уже нет, но окончательно растаял он лишь в прошлом году.

Внутри тоннеля. Фото: Антон СОКОЛОВ

Кармадонское ущелье было популярным местом отдыха - чистый горный воздух, минеральные источники, красивые виды. Санаторий «Кармадон» принимал много гостей. Ледник уничтожил большинство корпусов и завалил источники. Житель Кармадона Сослан Цирихов до сих пор содрогается, вспоминая тот день.

- Ехал с работы домой, звонит начальник: «Там село твое ледник снес. Ничего нет»...

Сослан Цирихов узнал о сходе ледника от начальника. Фото: Елена БЕРГ

Ледник оставил от села крохотную улочку. На ней стоит единственная жилая пятиэтажка. На первом этаже — администрация, магазин.

Село-пятиэтажка Кармадон. Фото: Елена БЕРГ

Вокруг — пустыри и недострои. В Кармадоне осталось 140 человек.

Недостроенные дома для работников санатория. Фото: Елена БЕРГ

Евгения Пухова прожила тут больше 40 лет. Работала санитаркой в санатории, сейчас на пенсии.

Евгения Пухова хорошо помнит день, когда сошел ледник. Фото: Елена БЕРГ

- Земля дрожала, - ужасается она. - Я думала, это землетрясение. Выскочила на улицу, увидела свет — это шла огромная ледяная масса. Она отскочила от склона и пошла дальше вниз. Погибли мой племянник, двоюродный брат и четверо их друзей. Они были внизу. Пошли смотреть на Бодрова.

Жизнь в Кармадоне продолжается. Фото: Елена БЕРГ

«ВСЕ ИДЕТ СКОМКАНО, НАДО ПОМОЛИТЬСЯ»

Место для съемок фильма «Связной» Бодров выбирал вместе с режиссером из Северной Осетии Сосланом Макиевым.

- Я озвучивал на горьковской киностудии свою дипломную работу и в коридоре столкнулся с Тимофеем Носиком (директором картины «Связной» — Ред.). Он сказал: «Очень надо на Кавказ». А я как раз долго не был дома и предложил поехать, - вспоминает Сослан. - Вместе с Бодровым мы посмотрели все ущелья Осетии и выбрали Кармадонское. Оно идеально подходило по сценарию.

Сослан Макиев рассказывает, с чего начинался "Связной". Фото: Елена БЕРГ

18 сентября съемочная группа приехала во Владикавказ. На следующий день отсняли эпизод в местной колонии, а в пять утра 20 сентября планировали ехать в Кармадон. По словам Сослана Макиева, все с самого начала шло негладко: дрессированная собака выла всю ночь перед выездом, вели себя беспокойно и лошади конного театра «Нарты». Конь Сармат так и не дал себя подковать.

- Я тогда Сереже сказал, что дела у нас скомкано идут, надо помолиться, - рассказывает Макиев. - А он сказал: «Да-да, давай только не сегодня».

Дорога из ущелья в Кармадон. Фото: Антон СОКОЛОВ

На съемки в итоге отправили шесть артистов театра и только трех лошадей. До места по горным серпантинам добирались семь часов. Первую сцену долго не могли снять - собака, которая по сценарию выбегает на встречу с героем, вела себя непослушно. Расстроенный Бордров свернул съемки, и группа отправилась ночевать в гостиницу во Владикавказ.

- Я не поехал сразу с ними, потому что нужно было найти место для ночлега лошадей, - продолжает Макиев. - Когда это сделал и уже двинулся, женщина из села, которой я заказал пироги для группы, увидела мою машину и побежала за ней. Я побоялся, что она упадет, и остановился. Она протянула пироги, сказала «Ну раз все уехали, то хоть вы задержитесь — поешьте». И мы 15 минут ели эти пироги. Наконец тронулись. И тут прямо перед нами резко - раз - и не стало дороги. Первая мысль: где взять бульдозер расчистить дорогу, чтобы завтра съемки не остановились. Понимания, что это катастрофа, еще не было.

Корпус бывшего санатория Кармадон. Фото: Елена БЕРГ

Колка начала движение в 20 часов 8 минут, когда группа Бодрова была в пути уже час. Ледово-каменная масса со скоростью под 300 километров в час сошла в долину реки Геналдон и заполнила до краев ущелье на глубину 200 метров, изменив рельеф до неузнаваемости. 127 человек оказались погребенными заживо.

Ущелье до самого верха было заполнено льдом и камнями. Фото: Елена БЕРГ

КАК ИХ ПЫТАЛИСЬ НАЙТИ

Операция по поиску людей шла 1 год и 9 месяцев. Прямо в ущелье десятки добровольцев разбили лагерь, где жили и занимались раскопками. Найти и идентифицировать смогли останки лишь 19 тел. 106 остаются пропавшими без вести. Среди них — съемочная группа Бодрова. Думали, что они успели укрыться в одном из тоннелей, но где он, очень долго понять не могли. Пока место не показала местная жительница Нана. Чтобы пробиться через толщу льда и камней, местный бизнесмен Константин Джерапов арендовал буровую установку. С помощью нее удалось углубиться на 72 метра.

- Джерапов спустился туда сам через скважину диаметром полметра! - восхищается Сослан Макиев. - Я туда руку боялся засунуть, а он полез на тросе один! Так хотел их найти.

Сотни людей приехали в лагерь "Надежда", чтобы найти тех, кого унес ледник. Фото: Антон СОКОЛОВ

Джерапов достиг тоннеля, но там была только вода с песком. На этом поиски прекратили.

- Думаю, шансы, что они там, в тоннеле, - 50 процентов, - рассуждает Макиев. - При раскопках ведь находили зарядку от плеера, ключи, чью-то спортивную куртку. Вряд ли они могли туда попасть случайно. Но никто не копает. Хотя эти 110 метров теперь можно пройти совочками.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Сойдет ли ледник снова?

Колка сходила трижды - в 1902 году (погибло 36 человек), в 1969-м (без жертв) и 2002-м (125 погибших).

Станция фиксировала необычную активность. Фото: предоставлено руководством Геофизического института - филиала ВНЦ РАН

- Предсказать точно это событие невозможно, — говорит Владислав Заалишвили, научный руководитель Геофизического института - филиала ВНЦ РАН, доктор физико-математических наук, профессор. - Когда колка сошла в 2002 году, вблизи нее работали пять датчиков. Но до конца выяснить, что именно привело ледник в движение, мы не смогли. Аппаратура подвела. В том, что Колка снова сойдет, - сомнений нет. Сейчас ее ложе наполнено менее чем на половину. Если климат не изменится резко, то у нас есть в запасе лет 15-20, чтобы установить новейшее оборудование и наладить четкую систему мониторинга. Только так можно не допустить повторения трагедии. Правда, для этого нужны десятки миллионов рублей. А пока этого не произошло - нужно запретить туристам свободное передвижение в зоне схода ледника.

Владислав Заалишвили уверен, что Колка сойдет вновь. Фото: Елена БЕРГ

КСТАТИ

Как на Кавказе отнеслись к фразе про «гниду черномазую»?

В Осетии Бодрова приняли радушно, хотя многие таили обиду за фразу, сказанную по отношению к кавказцу в фильме «Брат».

Режиссер Сослан Макиев встречал Бодрова в Осетии. Фото: Елена БЕРГ

- В момент съемок на это закрыли глаза, - вспоминает Сослан Макиев. - Во время очередного теплого приема съемочной группы в Кармадоне Сережа поднял бокал за гостеприимство. И я ему тогда сказал «Сергей, вот ты сейчас говоришь такие приятные теплые слова про Кавказ, а за фразу в фильме многие на тебя обиделись. У нас простые люди думают так: раз ты сказал — значит, от тебя идет». А Сергей сказал, что он актер и не мог не произнести то, что написано в сценарии. И попросил меня: «Если будет у тебя возможность сказать им от моего имени, скажи, что все люди - братья!».

Местные жители чтят память погибших при сходе ледника. Фото: Антон СОКОЛОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Компания «Дарьял» выступила партнером экспедиции «КП» в Северную Осетию к месту схода ледника Колка. Компания нередко выступает участником и даже организатором инициатив, носящих социальную, культурную, историческую важность. Вот и в этот раз сотрудники «Дарьяла» не остались в стороне. Встретив журналистов «КП» на осетинской земле, они помогли добраться до одного из самых живописных ущелий Кавказа, в котором ровно 20 лет назад произошли трагические события.

Компания "Дарьял" сопровождала журналистов в поездке. Фото: Антон СОКОЛОВ

Подобных трагедий еще не было в истории, хотя этот ледник уже сходил в 1902 и 1969 годах. Наш материал - очередное напоминание всем о колоссальной силе стихии, которая не знает пощады и губит все на своем пути. И поэтому крайне важно, чтобы профильные ответственные структуры проводили своевременный мониторинг состояния не только Колки, но и любого другого объекта, представляющего опасность для жизни и здоровья людей.