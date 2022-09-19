Жара в городе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Данные о погоде метеорологи в Ставрополе собирали с 1959 года. И за все это время воздух в городе 18 сентября впервые накалился до +35,1 градуса. Такого не было за всю историю метеонаблюдений. При этом 9 сентября температура воздуха опустилась до +7,8 градусов, что на данный момент для напротив является самым низким показателем с начала этой осени.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что и 1 сентября 2022 года стало самым жарким для Ставрополья за последние 10 лет. Воздух по краю раскалился почти до +40 градусов, что стало большой неожиданностью для школьников, страдавших от жары на торжественной линейке.

В самые жаркие дни сентября, 1 и 18 числа, зарегистрировано отклонение от температурной нормы в +8,6 градусов. В самый холодный день начала осени, 9 числа, температура была ниже на 1,6 градусов от нормы. Хотя самое большое отклонение показало 5 сентября: при температуре +24,5 этот день был холоднее положенного на 5,4 градуса.