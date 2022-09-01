В Ставрополе 1 сентября 2022 года стало самым жарким за 10 лет

Первый день осени 2022 года стал самым жарким на Ставрополье за последние десять лет. Об этом свидетельствуют исторические данные.

Синоптики предрекали 40-градусную жару в отдельных районах края 31 августа, 1 и 2 сентября. Позже прогноз немного изменился. Согласно последним данным, максимальное значение, которое показали уличные термометры в четверг – 38 градусов со знаком «плюс».

В последние десять лет самым жарким было 1 сентября в 2020 году. Тогда воздух на Ставрополье прогрелся до +30 градусов.

Ранее сообщалось, что жители Ставрополя пожаловались на семибалльные пробки в четверг, 1 сентября.