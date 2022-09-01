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Общество1 сентября 2022 16:48

В Ставрополе 1 сентября 2022 года стало самым жарким за 10 лет

Днем воздух прогрелся до +38 градусов
Инна МОРОЗОВА

Первый день осени 2022 года стал самым жарким на Ставрополье за последние десять лет. Об этом свидетельствуют исторические данные.

Синоптики предрекали 40-градусную жару в отдельных районах края 31 августа, 1 и 2 сентября. Позже прогноз немного изменился. Согласно последним данным, максимальное значение, которое показали уличные термометры в четверг – 38 градусов со знаком «плюс».

В последние десять лет самым жарким было 1 сентября в 2020 году. Тогда воздух на Ставрополье прогрелся до +30 градусов.

Ранее сообщалось, что жители Ставрополя пожаловались на семибалльные пробки в четверг, 1 сентября.