Модель, стендапер, бровист: смогут ли представители модных профессий выдержать день крестьянского труда

Даже в сельских условиях горожане успевали скролить ленту в соцсетях и выкладывать фото Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

"Комсомолка" во второй раз сняла Агрошоу с городской молодежью. Мы проверили, смогут ли ребята, никогда не видевшие сельской жизни, справиться с крестьянским трудом. И полюбят ли они быт работяг из деревни.

Кто наши испытуемые

Вторую серию Агрошоу мы снимали с новыми и старыми участниками. Первым есть чем испытать себя, вторым — исправить ошибки из предыдущего выпуска.

— На самом деле, я понимаю, что в прошлый раз мы недожали, проявили слабость. Я хочу лично для себя понять, что было не так. Есть ли моя вина в том, что мы не загнали гусей, в том, что мы не справились с баранами. В том, что команда оказалась не готова к испытаниям в селе, — говорит стендапер Дима Зимин, снявшийся в прошлом выпуске Агрошоу. Это была его первая близкая встреча с селом.

Женя Гракова Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

— Мне как новичку было бы интересно проверить себя. В городских условиях мы мало работаем физически. А поле – самое то. Еще и полезно, — делится начинающий пиарщик Женя Гракова, которая знает о сельском труде только из СМИ, телешоу и фильмов.

А кто-то хотел просто прогуляться по полям во всем белом.

— Я сегодня как древнегреческая императрица, так сказать. Я собой довольна. Приехала доказать, что я самая лучшая! — эпатирует модель Лера Серко. В прошлом выпуске она призналась, что не может пробыть в кустах с малиной и десяти минут — ее пугают насекомые.

Лера Серко. Фото: Антон Соколов

Кроме этих ребят, мы будем испытывать мастера-бровиста Леру Новикову, хоккеиста Женю Возовицкого, видеомейкера Диму Адоньева и студента Игоря Неверовича. Все они во всех смыслах — горожане. Весь опыт сельской жизни у них связан либо с бабушкиными дачами, либо с байками родственников о поездках на картошку. Любопытно, как 20-летние непривыкшие к деревенской жизни городские столкнутся лицом к лицу со сложностями крестьянского труда.

Первый обман

Первой локацией испытания стал поселок Большевик, где расположено одно из хозяйств Группы компаний "АГРИКО" — предприятие ООО "Ставропольская говядина". Оно занимается растениеводством и выращиванием крупного рогатого скота. По словам представителей компании, надежных работодателей здесь немного. Почти все активное население трудится в сельском хозяйстве.

В полях молодых людей ждал подсолнечник. Уже не такой фотогеничный, как был летом. После уборки одного из полей остались только стерня и редкие цветки с семечками, которые надо бы собрать. Именно такое задание городская молодежь получила от первого заместителя генерального директора ООО «Ставропольская говядина» Артура Арутина.

Поля подселнечника Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Первое испытание было индивидуальным, чтобы понять, насколько все участники мотивированны. Ни у кого проблем с этим не возникло. Лера Серко немного перестаралась, потеряла кольцо в мешке и перестала ломать стебли засохшего подсолнечника – девочкам они просто не поддавались и только кололи пальцы. Парни быстро разбежались по полю и хватали все, что попадется под руку. Даже пустые цветки — в производстве такие не нужны.

На обратном пути, когда закончилось первый конкурс, участники стали свидетелями неприятной картины. Дима Зимин пересыпал Жене Возовицкому корзинки подсолнечника из своего мешка. Из-за чего последнего признали победителем испытания.

— У Жени собрано больше всего. Да и все цветки с семечками. Это точно победитель. Ты случайно не из села?

— Ага, самый смазливый из села, — отвечали оскорбленные поступком ребята.

Пока Дима Зимин отрицал подлог, Женя Возовицкий объяснил свою победу.

— Это просто зависть. Они все, а особенно девочки, обижаются из-за проигрыша, словно это что-то смертельное. А я просто старался. Еще деревенским обзывают.

Женя Возовицкий и Дима Зимин сдружились еще до начала испытаний. И в нужный момент объединились для победы. Фото: Антон Соколов

Также эксперты отобрали два мешка, где все подсолнухи с семечками. В качестве поощрения Игорю Неверовичу и Жене Граковой назначили познавательное задание — измерить влажность подсолнечника в полях. Занятие непыльное, и на то, как городские управлялись с техникой, сотрудники предприятия смотрели с интересом. Слишком хорошо делали!

Проверка полей на влажность Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

"Я слабая? Я сильнее него"

В полукилометре от полей подсолнечника расположены огромные скирды сена. На этом фоне завязался спор: «тюк» или «катушка». Таким вопросом задались участники проекта, пока ждали следующего испытания.

- Ты смеешься? Какая катушка? Ее так только фотографы называют, чтобы не пояснять, почему ее называют тюком.

- Катушка, потому что формы округлой. А тюк - это сено в квадратной форме.

- Ну что за бред? Проверим!?

- Давай, у меня как раз сеть ловит.

- И у меня.

Ребята спорят, как правильно - тюк или катушка Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Благо, мобильным интернетом сегодня можно воспользоваться практически где угодно – даже в поле. Современные технологии мобильной связи позволяют без труда гуглить, смотреть видео, общаться по видеосвязи и даже дистанционно управлять сельхозтехникой. Оптимальнее пользоваться МегаФоном, по крайне мере такие данные приводит независимое исследование Уклы. За второй квартал этого года у этого оператора на Ставрополье лучший показатель скорости интернета — почти 28 Мбит/с*.

Инженеры МегаФона поддерживают работоспособность сети непрерывно, особое внимание уделяя небольшим населенным пунктам. Каждая третья построенная в этом году базовая станция в крае находится в селах региона. Что и ощутили на себе участники проекта. Когда выдалась пауза, Лера активно выкладывала свои сториз, Женя с Игорем и Димой смотрели на YouTube, как связывали сено в прошлом веке, Лера созванивалась со своими начальниками по видеосвязи, чтобы оперативно ответить на вопросы. И все вместе они успели выйти в прямой эфир, чтобы рассказать о своем первом сельском опыте.

А правильным ответом в споре оказался тюк.

Интернет в полях позволял оставаться на связи и выкладывать фото в соцсети Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Новым испытанием для городских стал сбор остатков сена рядом со скирдой. Им доверили тяжелую, "черную" работу. Для прессования сена в сельском хозяйстве применяют пресс-подборщики, ребятам же предложили сгрести в одну кучу то, что просыпалось. Им выдали грабли, чтобы собрать сено, и вилы – чтобы перенести его по полю и уложить.

Первой проблемой стало то, кто каким инструментом будет работать. Лере Серко достались одни из немногих граблей. Но хитростью она обменяла их: попросила Диму Адоньева подержать, пока не дойдут до места, а затем потребовала его вилы. Но план девушки оказался куда умней. Вил было больше, потому потерю одних рабочих рук не заметили. Если бы в Леру не попало сено, пока она скролила ленту в соцсетях.

— Кидайте в другую сторону! В меня все летит.

— А ты чего стоишь? Если мы приехали сюда, значит, должны работать все, - протестовала Женя Гракова.

Кадры испытания Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Лера отмалчивалась. Разгорался новый скандал, но выручили парни, ставшие работать за двоих. Правда, не всех девушек это устроило. Так, Лера Новикова, когда ей стал помогать Дима Адоньев, резко его прогнала.

— Не понимаю, почему он решил, что я нуждаюсь в его помощи. Я слабая? Я сильнее него.

С трудом, но ребята справились. После эту кучу сена отправят на корм животным. А пока испытуемые делают селфи в поле с аккуратной и профессионально сложенной скирдой.

Проигравший делает все

Для следующего испытания всю команду перевезли в Ипатово на ток. В огромных ангарах хранят пшеницу, кукурузу, горох и прочие сельхозкультуры. Экспертная группа сразу предупреждает взбалмошную молодежь — ни на шаг не отходить. На территории необходимо соблюдать технику безопасности! Дурачество может привести к происшествию.

В самом дальнем хранилище, куда привели городских, хранится пшеница и горох. Испытание участников пройдет здесь. Задание заключается в просеивании гороха от сора.

На этот раз задание выполняли командами: первая Игоря Неверовича, в которую входили Дима Адоньев и Женя Гракова; вторая Жени Возовицкого, к которой присоединились Лера Новикова и Дима Зимин. Участников было нечетное количество, и Лера Серко не попала ни в один коллектив. На мгновение участники запереживали: никто добровольно не хотел брать человека, который не стал возиться с сеном. Но свое слово сказал Игорь Неверович и забрал Леру в свою бригаду.

— Мне кажется, реакция ребят несправедлива. Я решил, что так будет правильно. Может, она где-то прохлаждалась, но ставить крест на человеке нельзя. И не прогадал, если честно, — признался Игорь.

Новоиспеченным "селянам" надо было через строительное сито просеять сушеный горох и выложить в отдельную кучу. На все давалось три минуты. Кто больше сделает — отдыхает, кто проиграет — будет убирать соседний ангар.

Кадры испытания. Фото: Антон Соколов

С первых минут команда Жени вырвалась вперед. Дима Зимин нагружал партнеров под завязку — так, что лишнее вываливалось из сита. А команда Игоря в свою очередь организовала конвейер: пока пара просеивала то, что высыпал первый, второй уже зачерпывал новую партию. Благодаря такой организации они сделали больше. Но эксперты заявили, что горка команды Жени более чистая. Ничья!

— Я сейчас загуглил. В России горохом засеяно больше 1,25 миллионов гектар земли. И с них получают больше двух тысяч тонн урожая. Это представляешь, сколько гороха так же просеивают!

— Так руки отсохнут. Поищи, у нас в крае много гороховых полей?

— Больше всех в России.

Победителя определяли через новый конкурс, который должен был стать наказанием. Кто быстрее и лучше вычистит свою территорию ангара от остатков зерна — получает все. На удивление многих, Лера Серко создала (или подсмотрела в интернете) революционный способ уборки. Она сгребала метлой и тащила залежавшееся до общей кучи, как тряпкой. Способ оказался настолько гениальным, что его перенял сотрудник предприятия, который дополнил меньшую команду. Но сокомандники недопоняли Леру.

Кадры испытания. Фото: Антон Соколов

— Они меня не слушают, а я такой способ изобрела. Кажется, меня решили игнорировать, — сетовала Лера.

И ее в итоге послушались. Команда Игоря победила и по времени, и по качеству работы.

За столом

В конце дня представители Группы компаний "АГРИКО", которые организовали визит нашей группы на предприятие, накормили испытуемых.

— У нас была особая цель на этот конкурс. Вы очень разные и, скорее всего, не свяжите пока свою жизнь с сельским хозяйством. Но нашему краю нужны аграрии. Посвятить себя этой работе – не жертва, а благо! Сельское хозяйство очень изменилось, теперь здесь работают не каторжники, а профессионалы. Практически все операции, которые мы выполняем, автоматизированы. С каждым годом техника становится все более совершенной. Труд сотрудников сельхозпредприятий хорошо вознаграждается. А кушать люди никогда не перестанут, — поделился первый заместитель генерального директора ООО «Ставропольская говядина» Артур Арутин.

— А работа у вас по графику?

— На самом деле, не всегда. Но у кого такого не бывает. Зимой мы готовим семена и почву под урожай, весной удобряем и сеем, летом и осенью убираем. В начале февраля решил взять отпуск на две недели. В итоге только в середине месяца съездил на рыбалку. Но этого требует успешный урожай и здоровый скот.

— Что с карьерным ростом?

— На моих глазах обычный молодой мастер за 3,5 года вырос до заместителя начальника. Неплохой такой рост! Предприятию нужны профессионалы.

Памятные подарки от Группы компаний «АГРИКО» Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Ребята сформулировали свои впечатления так:

— Сельский труд — это что-то необычное, правда. Смотришь на агрономов, на обычных начальников цехов, которые следят за ангарами и проверяют посевы, и думаешь, какую голову надо иметь, чтобы такую ответственность выдержать. Может, когда-нибудь кто-то из нас изменит профессию, но точно не сейчас. Наверное, нас как молодых людей из города отпугивает село. Жизнь там, даже если мельком посмотреть, хлопотная. Хотя, может, мы ошибаемся. И в том, что мы видим проездом, есть свой лоск. Но то, что она очень важная, неоспоримо. На такой труд всегда найдется спрос.

*Независимое исследование компании Ookla подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета на Ставрополье. Во 2 квартале 2022 года оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе на 10 % – до 27,72 Мбит/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. МегаФон продемонстрировал лучший показатель по результатам около 50 тыс. тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в регионе.

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