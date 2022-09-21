Кровная месть: на Кавказе безжалостно расстреляли бизнесмена

От полученных ранений предприниматель скончался на месте до приезда скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ингушетии был убит директор строительной фирмы. Убийство произошло на оживленной улице в разгар рабочего дня, возле одного из магазинов города Назрани.

В социальных сетях уже появился видеоролик, на котором неизвестный мужчина хладнокровно расстреливает директора строительной фирмы в столице Ингушетии. Киллер в белой тюбетейке караулил свою жертву на улице, имитируя разговор по мобильному телефону. Когда мужчина вышел из личного авто - преступник достал пистолет.

- 20 сентября 2022 года в дневное время на участке местности, расположенном по улице Московская города Назрани, неустановленное на данный момент лицо из имевшегося при себе огнестрельного оружия калибра 9 мм произвело множественные выстрелы, - сообщили в официальном пресс-релизе СУ СКР по республике Ингушетия

Прежде чем покинуть место преступления, киллер совершил контрольный выстрел в голову, а затем сел в отечественную машину и уехал в неизвестном направлении. От полученных ранений 48-летний мужчина скончался на месте.

Позже правоохранителям удалось найти легковушку неизвестного - между Карабулаком и сельским поселением Плиево. Автомобиль ВАЗ-2114 полностью сгорел. Вероятнее всего убийца директора строй фирмы уничтожил транспорт, чтобы скрыть все следы и улики.

Предполагаемый мотив убийства - кровная месть. По одной из версий, предпринимателя застрелили, после того как два года назад кто-то так же расстрелял жителя республики. Сын погибшего был под подозрением.

В настоящее время Следственным отделом по городу Назрань следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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