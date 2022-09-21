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Происшествия21 сентября 2022 7:25

Кровная месть: на Кавказе безжалостно расстреляли бизнесмена

В Ингушетии разыскивают убийцу директора строительной фирмы
Алексей ЗИМЕНОК
От полученных ранений предприниматель скончался на месте до приезда скорой помощи.

От полученных ранений предприниматель скончался на месте до приезда скорой помощи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ингушетии был убит директор строительной фирмы. Убийство произошло на оживленной улице в разгар рабочего дня, возле одного из магазинов города Назрани.

В социальных сетях уже появился видеоролик, на котором неизвестный мужчина хладнокровно расстреливает директора строительной фирмы в столице Ингушетии. Киллер в белой тюбетейке караулил свою жертву на улице, имитируя разговор по мобильному телефону. Когда мужчина вышел из личного авто - преступник достал пистолет.

- 20 сентября 2022 года в дневное время на участке местности, расположенном по улице Московская города Назрани, неустановленное на данный момент лицо из имевшегося при себе огнестрельного оружия калибра 9 мм произвело множественные выстрелы, - сообщили в официальном пресс-релизе СУ СКР по республике Ингушетия

Прежде чем покинуть место преступления, киллер совершил контрольный выстрел в голову, а затем сел в отечественную машину и уехал в неизвестном направлении. От полученных ранений 48-летний мужчина скончался на месте.

Позже правоохранителям удалось найти легковушку неизвестного - между Карабулаком и сельским поселением Плиево. Автомобиль ВАЗ-2114 полностью сгорел. Вероятнее всего убийца директора строй фирмы уничтожил транспорт, чтобы скрыть все следы и улики.

Предполагаемый мотив убийства - кровная месть. По одной из версий, предпринимателя застрелили, после того как два года назад кто-то так же расстрелял жителя республики. Сын погибшего был под подозрением.

В настоящее время Следственным отделом по городу Назрань следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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