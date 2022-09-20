Сергей Пускепалис с женой Еленой и сыном Глебом в Домбае Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

20 сентября 2022 года умер Сергей Пускепалис - 56-летний актер и режиссер разбился в ДТП в Ростовском районе Ярославской области на бронированном «Форде Транзит», когда вез гуманитарную помощь в Донбасс.

Сергея Пускепалиса, к которому известность пришла уже ближе к сорока годам, называли одним из самых скромных и закрытых артистов. Поэтому далеко не всем известно, что родившийся в Курске в семье литовца и болгарки из Молдавии художественный руководитель Ярославского театра имени Федора Волкова (этот пост Пускепалис занимал с 2019 года) был тесно связан со Ставропольским краем, а именно с городом-курортом Железноводск. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, как провинциальный театральный кружок сыграл судьбоносную роль в жизни будущего заслуженного артиста РФ.

Как Сергей Пускепалис связан с Железноводском

Сергей Пускепалис родился в Курске 15 апреля 1966 года. Через четыре года семья перебралась на Чукотку, в строящийся город Билибино, где на тот момент проживало около 10 тысяч человек. Отец Сергея Витаутас трудился геологом, мать помогала возводить первой за полярным кругом Билибинскую атомную электростанцию. Пока родители пропадали на работе, Сережа коротал дома время за книгами (в таком климате на улице не погуляешь). К 8 годам он уже познакомился со многими пьесами Антона Павловича Чехова, но о театральной карьере тогда он совершенно не мечтал.

- Прямой дорогой я шел в летное училище, - вспоминал Сергей Пускепалис во время творческого вечера на фестивале «Золотой Ворон» в Анадыре в 2020 годом. - Отец получил травму - обморожение, и жизнь прибила его к работе в аэропорту села Кепервеем. Он стал начальником отдела горюче-смазочных материалов, заправлял самолеты керосином. Меня окружали пилоты, иногда на халяву я куда-то с ними летал. Ничего не предвещало, что я стану актером.

В детстве Сергей Пускепалис мечтал о карьере военного, но любовь к театру оказалась сильнее. Фото: кадр из передачи «Вечерний Ургант»

Когда Сергею было 14 лет, семья перебралась на Северный Кавказ, в Железноводск. Там он пошел в школу №2, при которой действовал театральный кружок, куда Сергей сразу же записался - просто ради интереса, главной мечтой по-прежнему было поступление в летное училище в Риге или Армавире.

Но у судьбы на Сергея были совершенно другие планы. В один прекрасный день друзья сообщили ему, что отправляются поступать в Саратовское театральное училище. Парень решил поехать за компанию, на экскурсию.

- Экскурсия затянулась... - так характеризует тот период жизни Сергей: он решил поддержать приятелей на экзаменах, а в итоге поступил сам!

Окончив училища, Пускепалис устроился в Саратовский театр юного зрителя, а вскоре его призвали на флот. Сергей на три года отправился в Североморск. Но о военной карьере он больше не мечтал - теперь он грезил театром.

Сергей Пускепалис в роли Константина Проскурина - начальника 1-го отдела МУРа. Фото: кадр из сериала «Шифр»

После службы он вернулся в Саратовский ТЮЗ, которому посвятил следующие десять лет своей жизни. Несмотря на то, что у Сергея не было специального образования, он поставил несколько пьес - это ему нравилось даже больше, чем играть на сцене.

Жизнь Пускепалиса круто изменилась после случайной встречи с известным театральным режиссером Петром Фоменко. Он протестировал парня и позвал ему на режиссерский факультет ГИТИСа. Парня взяли сразу на второй курс.

Получив диплом, Сергей стал ставить спектакли в разных городах.

- Помотался я по стране, от Москвы до Петропавловска-Камчатского, работал в Самаре, Омске, в Магнитогорске, работал и в столице - в театре-студии Табакова и «Современнике», - рассказывал Пускепалис в одном из интервью.

Дом Сергея Пускепалиса в Железноводске

Но связь со Ставропольем он не терял, регулярно навещал родителей, которые так и остались жить в Железноводске. В очередной приезд он познакомился с очаровательной девушкой Еленой Петровой, которая в 1991 году стала его второй - и последней - женой. Первый же брак Пускепалиса с коллегой по Саратовскому ТЮЗу Эльвирой Данилиной был совсем коротким. Кстати, Елена тоже была связана с актерским делом - в юности она занималась в театральной студии, но дальше увлечения дела не пошло, она предпочла работу гидрогеолога.

В 1992 году в Железноводске родился сын Сергея и Елены Глеб. В 2009 году он закончил местный лицей №10 и пошел по стопам отца - поступил в ГИТИС. К этому моменту он уже успел сняться в двух фильмах: в 2003 году он сыграл главную роль - сына, который путешествует с отцом - в картине режиссера Алексея Попогребского «Коктебель», а в 2005 на съемки криминальной драмы «Ловитор» его пригласил режиссер Фархот Абдуллаев.

Сергей Пускепалис и его сын Глеб начали кинокарьеру одновременно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас Глебу Пускепалису 30 лет и за его плечами несколько театральных работ и съемки примерно в 20 фильмах. Что любопытно, Сергей Пускепалис начал карьеру в кино в одно время с сыном - в 2003 году он исполнил эпизодическую роль в картине Алексея Учителя «Прогулка». А через несколько лет его стали активно приглашать на главные роли в фильмах и сериалах. С тех пор Пускепалис-старший снялся более чем в 70 картинах. Его режиссерский дебют состоялся в 2015 году. Снятый по одноименной пьесе Алексея Слаповского фильм «Клинч» получил несколько наград.

Кинофестиваль Герой и время в Железноводске - заслуга Сергея Пускепалиса

В 2022 году Сергей успел поработать в 10 проектах, в четырех из которых его роль была главной. Несмотря на такую популярность и плотный график, актер всегда находил время на отдых. Проводить его актер предпочитал в Железноводске, который называл «настоящей жемчужиной» и «русскими южными Карловыми Варами», а про себя говорил, что «был и остается провинциалом».

Сергей Пускепалис с женой на открытии кинофестиваля в Железноводске. Фото: Валентин Монастырский/vk.com/heroandtime

- По-настоящему я отдыхаю только в этом месте, - признавался Сергей Пускепалис. - На ярких курортах я тоже бываю, но по работе - на фестивалях, на презентациях фильмов, этого достаточно, они меня не привлекают. А на Кавминводах прекрасный климат и там мой дом, мы живем на два города - Москва и Железноводск. На праздники стараемся приезжать на Кавказ, как бы я не был загружен работой, стараюсь не нарушать традицию и встречать Новый год в Железноводске.

Так что, когда Сергею Пускепалису пришла идея организовать международный кинофестиваль, выбора, где его проводить, даже не стояло. Рабочее название проекта «Печорин-фест» трансформировалось в итоге в «Герой и время». Фестиваль прошел в Железноводске в 2019 году и имел большой успел (только церемонию открытия посетили свыше 15 тысяч человек, а количество приехавших звезд перевалило за 200). Потом в дело вмешалась пандемия, а затем - трагическая случайность...

Какова будет дальнейшая судьба фестиваля «Герой и время», президентом и идейным вдохновителем которого был Пускепалис, говорить пока, конечно же, рано. Но то, что его дело не будет забыто - это точно. В Железноводске уже планируют назвать в честь погибшего Сергея Пускепалиса местный Дворец Культуры.

ОФИЦИАЛЬНО

Свои соболезнования в связи с гибелью Сергея Пускепалиса выразил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Телеграм-канале:

- Потеря для страны и для нашего края. Заслуженный артист России, актер театра и кино, режиссер, замечательный человек и, без преувеличения, наш земляк. Несколько лет назад я общался с Сергеем в Ставрополе. Тогда концепция событийного туризма в регионе только обретала свои очертания, и мы активно продвигали новые масштабные культурные проекты. Сергей заряжал своей энергией и верой в успех.

Сергей очень любил Ставрополье. Он родился в Курске, но в юности жил в Железноводске. Став знаменитостью, часто приезжал к нам по работе и чтобы отдохнуть, набраться сил.

Мы помним его мужественным, сильным, обаятельным, искренним. Сергей был российским патриотом не только на сцене. И всем чем мог помогал нашим ребятам, участникам спецоперации в Донбассе. Память о нем навсегда сохранится на Ставрополье.

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