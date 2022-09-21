Отчим-педофил со Ставрополья, насиловавший падчериц больше трех лет, получил 22 года «строгача»

Жертва
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Петровском округе Ставропольского края завершился судебный процесс над отчимом-педофилом, который больше трех лет насиловал двух своих несовершеннолетних падчериц. Девочки боялись рассказать обо всем матери, потому что ее сожитель запугивал детей.
Как выяснило следствие, и установил суд, еще в 2018 году 41-летний мужчина стал пользоваться отсутствием супруги дома, насилуя старшую из ее дочерей и домогаясь ребенка – на тот момент девочке было всего 9 лет. На этом педофил не остановился и в 2021 году стал проделывать все то же – с младшей, которой тогда исполнилось 10 лет. Девочки все это время никому не жаловались, потому что жили в страхе.
Но вскоре младшая девочка все же рассказала о своих мучениях подруге. Та в ужасе передала ее слова родной матери сестер, и женщина сразу же обратилась в полицию.
Ее сожителя задержали, но свою вину в сексуальном насилии он отрицал. Надеясь, что слова девочек примут за ложное обвинение, мужчина ждал, пока его освободят. Этого не случилось: следователи предъявили суду неопровержимые доказательства.
После проделанной сотрудниками СУ СК России по Ставропольскому краю работы судья в Петровском округе признал обвиняемого виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), и шести преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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