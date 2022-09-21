Отчим-педофил со Ставрополья, насиловавший падчериц больше трех лет, получил 22 года «строгача»

Жертва Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Петровском округе Ставропольского края завершился судебный процесс над отчимом-педофилом, который больше трех лет насиловал двух своих несовершеннолетних падчериц. Девочки боялись рассказать обо всем матери, потому что ее сожитель запугивал детей.

Подробности сексуального насилия над падчерицами на Ставрополье

Как выяснило следствие, и установил суд, еще в 2018 году 41-летний мужчина стал пользоваться отсутствием супруги дома, насилуя старшую из ее дочерей и домогаясь ребенка – на тот момент девочке было всего 9 лет. На этом педофил не остановился и в 2021 году стал проделывать все то же – с младшей, которой тогда исполнилось 10 лет. Девочки все это время никому не жаловались, потому что жили в страхе.

Но вскоре младшая девочка все же рассказала о своих мучениях подруге. Та в ужасе передала ее слова родной матери сестер, и женщина сразу же обратилась в полицию.

Ее сожителя задержали, но свою вину в сексуальном насилии он отрицал. Надеясь, что слова девочек примут за ложное обвинение, мужчина ждал, пока его освободят. Этого не случилось: следователи предъявили суду неопровержимые доказательства.

После проделанной сотрудниками СУ СК России по Ставропольскому краю работы судья в Петровском округе признал обвиняемого виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), и шести преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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