Поплатились за любовь: на Кавказе брат расстрелял сестру и порезал соседа, узнав про их тайный роман

Рассерженный брат расстрелял сестру и порезал ее соседа. Фото: скриншот видео

Очередная семейная трагедия произошла на Кавказе. Разгневанный дагестанец схватился за ружье и пошел к дому сестры, чтобы наказать родственницу за связь с соседом. Он выстрелил в женщину шесть раз из травматического оружия, переделанного под стрельбу боевыми патронами. А затем схватился за нож и вонзил его в живот мужчине, который выбежал из дома.

Подозреваемый в ходе возникшего скандала из оружия произвел 6 выстрелов в сторону своей 40-летней сестры. Фото: МВД Дагестана

Трагедия произошла поздно вечером, в 23:00, 21 сентября 2022 года в Буйнакске. Мужчина приехал в гости к сестре, но встретил ее не дома, а на улице. Дагестанца возмутил тайный роман ее сестры и он решил наказать женщину. Предположительно, пули попали в грудную клетку и шею пострадавшей.

На звуки выстрелов выбежал знакомый 40-летней местной жительницы, которого и подозревал ее брат. Дагестанец вытащил нож и напал на мужчину, нанеся ему сильные удары в живот. На видеоролике, который уже завирусился в социальных сетях, слышны пронзительные крики очевидцев, у места происшествия стали скапливаться местные жители.

В официальном пресс-релизе МВД Дагестана сообщили, что в настоящее время оба пострадавших в Буйнакском инциденте - живы, а их жизнь - вне опасности. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

У 46-летнего мужчины - ножевое ранение в брюшную полость. Фото: МВД Дагестан

- Полицейскими принимаются меры к задержанию подозреваемого, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время нападавший был объявлен в розыск. Полиция разыскивает 37-летнего жителя города Буйнакска, которого подозревают в покушении на убийство 2-ух человек. Он скрылся с места происшествия на автомашине «Лада Приора», серебристого цвета.

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