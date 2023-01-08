Мать глумилась, отец насиловал: в Ставрополе супруги-инвалиды ответили за убийство 8-летнего сына

Ребенка истязали больше четырех лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе вынесли приговор супружеской паре, которая убила своего малолетнего сына. После смерти мальчика выяснились шокирующие факты последних нескольких лет его жизни: родители систематически истязали ребенка, а отец еще и насиловал его. Об этом рассказал информированный источник "КП-Ставрополь".

Все началось с палочной системы воспитания. За непослушание мальчика колотили руками, ногами и всякими подручными предметами. Самым частым оружием была именно палка, которой били по всем частям тела. Если родители не пили, удары были прицельными и щадящими, а если пили — хаотичными и жесткими. Когда супругам казалось, что чудовищной взбучки не хватало, они запирали сына в темном и холодном подвале.

Особую жестокость в истязаниях проявляла мать. Следствие установило еще два садистских метода воспитания, которыми пользовалась обвиняемая. Женщина, к примеру, самостоятельно стригла ребенка, но как только ее что-то не устраивало в поведении мальчика - она надавливала машинкой, оставляя раны на голове, либо сильно таскала за уши, либо впивалась когтями в кожу. Кроме того, женщина наказывала сына, ставя ему без рекомендации врачей клизму. При этом обвиняемая намеренно не использовала смазывающие средства.

В таких условиях мальчик рос больше четырех лет. Опасаясь, что травмы увидят посторонние, родители не отдавали 8-летнего ребенка в школу вплоть до смерти.

Мальчик погиб в феврале 2021 года. Его родители опять выпили и стали припоминать все, за что они так злились на сына. На этой почве супруги закатили скандал, обругали ребенка и сильно ударили не менее пяти раз по голове. Этих травм мальчик не перенес и скончался на месте преступления. Позже судмедэкспертиза показала, что отец, как минимум, дважды подвергал сына сексуальному насилию.

— Отцу 37 лет, матери — 34 года. Ранее они не были судимы. Оба с детства имеют инвалидности, — пояснил источник "КП-Ставрополь".

Супругов обвиняют в убийстве малолетнего группой лиц, истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Отцу еще инкриминируют насильственные действия сексуального характера, за что ему вместе с другими обвинениями грозил пожизненный срок. Хотя поначалу считалось, что к смерти ребенка причастна только мать.

В конце 2022 года Ставропольский краевой суд приговорил отца погибшего к 20 годам в колонии строгого режима, а мать — к 15 годам в колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года. По информации "КП-Ставрополь", обвиняемые уже обжаловали решение.

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