«Задушил резинкой для волос»: насильнику, убившему школьницу, дали срок на Ставрополье

Фото обвиняемого: СУ СКР по СК

В Ставропольском крае вынесли приговор 23-летнему местному жителю, который изнасиловал и убил 17-летнюю школьницу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

29 октября 2021 года в хуторе Раздольном 17-летняя Алина (имя изменено - Пр.) вместе с младшей сестрой пришла на вечеринку с ребятами постарше. Через несколько часов девочки решили поехать домой и уже ушли в машину, но к ним выскочил один из парней и заявил, что хочет заняться с ними любовью.

Сестры разбежались по сторонам. Парень догнал старшую из них и, приставив нож, завел в заброшенный дом, где и изнасиловал ее. По словам обвиняемого, Алина после изнасилования обещала никому ничего не говорить, но он не поверил таким обещаниям и набросился на нее, чтобы убить. Алине удалось вырваться из рук злоумышленника и недалеко убежать. Однако злоумышленник догнал жертву и избил ее граблями. СУ СКР по Ставропольскому краю сообщает, что на теле девочки было не менее 12 следов от ударов.

Чтобы закончить дело, насильник перетащил тело Алины в камыши, где задушил ее веревкой. По данным "КП-Ставрополь", это была резинка для волос потерпевшей.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый дал признательные показания и показал место совершения преступления, - сообщало СУ СКР по Ставрополью, публикуя кадры допроса обвиняемого.

Прокуратура сообщает, что гособвинение по делу представлял первый заместитель прокурора Ставропольского края. Суд нашел доказательства достаточными и приговорил злоумышленника к 19,5 годам в колонии строгого режима. После освобождения ему еще полтора года придется пробыть под ограничением свободы.

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