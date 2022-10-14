«Задушил резинкой для волос»: на Ставрополье предъявили обвинение насильнику, убившему школьницу

Фото обвиняемого: СУ СКР по СК

В Ставропольском крае предъявлено обвинение 22-летнему жителю Кочубеевского района, которого заподозрили в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

29 октября 2021 года в хуторе Раздольном 17-летняя Алина (имя изменено - Пр.) вместе с младшей сестрой пришла на алкогольную вечеринку с ребятами, которые были старше. Через некоторое время девочки решили вернуться домой и сели в машину, но к ним выбежал один из парней, высказавший намерение заняться с ними любовью.

Сестры разбежались в разные стороны. Обвиняемый догнал Алину и, угрожая ножом, завел в заброшенный дом, где и надругался над ней. По словам фигуранта дела, девочка после изнасилования обещала никому не говорить о случившемся, но парень ей не поверил и решил убить. Из-за чего Алина вырвалась из рук злоумышленника и попыталась убежать.

Парень снова догнал девочку и бил ее граблями, найденными неподалеку. Следствие установило не менее 12 ударов инструментом, нанесенных по голове и лицу. Затем он перетащил тело Алины в камыши, где задушил ее веревкой. По данным "КП-Ставрополь", это была резинка для волос потерпевшей.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый дал признательные показания и показал место совершения преступления, - передает СУ СКР по Ставрополью, публикуя кадры допроса обвиняемого.

22-летний ставрополец обвиняется в убийстве с особой жестокостью, изнасиловании и иных действиях сексуального характера. Дело передано в Краевой суд.

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