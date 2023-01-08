«Пиночет» помогает детям Донбасса - «Лютый» готов застрелить его как солдат ВСУ. Боевые товарищи по фильму «9 рота» стали врагами

Фото: кадр из фильма «9 рота»

Осетинский актер, снявшийся в фильме Бондарчука о событиях во время Афганской войны вместе с бежавшим из России Артуром Смольяниновым, бывает в Донбассе с 2014 года. В «9 роте» Сослан Фидаров играл рядового Бекбулатова по прозвищу «Пиночет» - смешного, немного резкого, совершенно незадиристого и потрясающе доброго чеченца.

Сослан Фидаров лично раздавал гуманитарную помощь в 2014 году. Фото: личная страница актера в соцсети

Надеть настоящую военную форму - не для съемок, а присоединившись к осетинскому батальону «Восток» для раздачи гуманитарной помощи, он решил 8 лет назад после увиденного в Донбассе своими глазами. Будучи уже тогда отцом маленького ребенка, актер признался в интервью «КП-Северный Кавказ», что его сердце вдвойне болит за страдающих там детей, поэтому считает своим долгом помогать, чем сможет, в перерывах между съемками.

- Жена с пониманием и уважением отнеслась к моему выбору. Хоть и сильно переживала, но отпустила. Буду помогать донбассцам, чем смогу, - пообещал Заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания.

Фото: личная страница актера в соцсети

Артур Смольянинов, сыгравший боевого товарища «Пиночета» - младшего сержанта Олега Лютаева («Лютый»), единственного выжившего из 9-й роты, в недавнем интервью публично «похоронил» Сослана Фидарова. И заявил, что «воевал бы только на стороне Украины» и даже застрелил бы коллегу, встретившись с ним на поле боя.

Сослан Фидаров на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Фото: пресс-служба главы республики

К слову, слух о гибели актера при обстреле Мелитополя распространяется по сети не один день. Еще 14 декабря 2022 года его развеял лично глава Северной Осетии, встретившись с Сосланом у себя в кабинете, и призвал «не верить фейковым новостям». Теперь же высказался сам артист:

- Артур, ты представляешь, я живой, - ответил Сослан, записав видеообращение. - У тебя многомиллионная аудитория, а ты ее обманываешь. По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь - мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет. Я передаю тебе привет от Алексея, от Никиты, от Магомеда, от Алана и от всех тех ребят, которые «не вернутся больше домой».

Фото: личная страница Сослана Фидарова в соцсети

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