За 10 лет офтальмохирурги 3Z в Ессентуках провели более 68 тысяч операций. Фото: essentuki.3z.ru

Офтальмологическая клиника 3Z в Ессентуках открылась в мае 2012 года и стала первым филиалом группы компаний федерального уровня. 3Z сегодня – это хирургические клиники в Краснодаре, Москве, Ессентуках и Перми, а также 31 диагностический центр в 9 регионах России.

Кстати, Клиника 3Z в Ессентуках участвует в масштабном конкурсе среди медицинских центров «Клиника года - 2022» от «Комсомольской правды». Проголосовать за любимое учреждение можно по ссылке. Голосование продлится до 30 октября 2022 года.

Клиника в Ессентуках с момента открытия отличалась новым качеством и набором услуг. К примеру, именно в 3Z еще в 2012 году пациентам СКФО стали проводить лечение катаракты по принципу «хирургии одного дня». Этот принцип заключается в том, что пациент может быть прооперирован в день первичного обращения. Пройти диагностику и сдать необходимые предоперационные анализы можно также в клинике 3Z. Это стало возможным в том числе благодаря наличию банка хрусталиков. Сегодня он насчитывает более 30 видов искусственных ИОЛ, включая мультифокальные. Необходимости ложиться в стационар на несколько дней не было, тем более что современные технологии хирургии глаз не требуют долгой реабилитации. С 2012 года врачи 3Z в Ессентуках выполнили более 28 000 операций по поводу катаракты.

Принцип «хирургии одного дня» оказался очень удобным для пациентов с катарактой, поэтому было принято решение распространить его на все виды операций. Сегодня любые хирургические вмешательства в 3Z проводятся за один день, даже самые сложные. Вершиной офтальмологии считаются операции на стекловидном теле и сетчатке глаза – витреоретинальные. Они выполняются строго по показаниям и требуют не только высочайшего профессионализма хирурга, но и высокотехнологичного оборудования последнего поколения. Часто к витреоретинальному хирургу попадают люди, которые уже потеряли надежду видеть. За 5 лет работы этого отделения в клинике 3Z в Ессентуках таких пациентов было уже более 2000.

Любые хирургические вмешательства в 3Z проводятся за один день. Фото: essentuki.3z.ru

В 2014 году врачи 3Z в Ессентуках одними из первых стали проводить коррекцию зрения процедурой Femto Super LASIK, которая является самым популярной на сегодняшний момент в мире. А одна из самых современных и малоинвазивных процедур ReLEx SMILE впервые в СКФО была применена именно в ессентукской клинике. Более двух лет офтальмохирурги 3Z проводят операции этого вида. Благодаря минимальному воздействию на роговицу, а также практически отсутствию реабилитационного периода популярность ReLEx SMILE растет. К примеру, в 2022 году врачи клиники 3Z в Ессентуках стали делать таких операций в два раза больше, чем в предшествующем году.

В 3Z проводят не только коррекцию зрения с помощью ReLEx SMILE, но используются все популярные программы. Даже для пациентов, у которых тонкая роговица и экстремальная близорукость (до −30.0 диоптрий) и дальнозоркость (до +15.00 диоптрий), с помощью имплантации факичных интраокулярных линз есть возможность вернуть зрение в Ессентуках.

Диагностическое обследование в 3Z состоит из порядка 12 исследований и длится около 3 часов. Чтобы офтальмология 3Z была не только высококлассной, но и доступной, в каждой республике СКФО открыт диагностический центр, где можно пройти диагностику, а в некоторых еще и получить консультацию и лечение лазерного хирурга. Добраться до клиники, если пациенту показана операция, а возможности приехать самостоятельно нет, можно из всех диагностических центров на комфортабельных автобусах 3Z в сопровождении медицинской сестры совершенно бесплатно, и так же вернуться обратно. Диагностические центры в СКФО расположены в Махачкале, Моздоке, Нальчике, Будённовске, Пятигорске, Георгиевске, в Минеральных Водах, Невинномысске и Черкесске.

Немаловажной частью постоянного роста компании является и общение бренда с аудиторией, адаптация к изменениям коммуникационной среды. В 2021 году клиника в Ессентуках «переоделась» из классического «больничного» представления офтальмологии с изображением глаза на логотипе и названием «Три-З» в более современный и лаконичный 3Z.

Ежедневно клинику 3Z в Ессентуках посещают более 150 пациентов. Фото: essentuki.3z.ru

Сегодня на 3000 квадратных метров расположились: диагностическое, микрохирургическое, рефракционное и анестезиологическое, а также детское отделения. В операционном блоке одновременно может проводиться четыре хирургических процедуры.

За 10 лет офтальмохирурги 3Z в Ессентуках провели более 68 тысяч операций. Чтобы получить такой результат, компания постоянно наращивала медицинскую экспертизу, постоянно обучая врачей. Это десятки профильных семинаров, конференций, выставок и конгрессов мирового уровня. Обновление и совершенствование парка оборудования касалось всех подразделений клиники. Сегодня 3Z имеет в своем арсенале самые современные модели диагностического и операционного оборудования.

Ежедневно клинику 3Z в Ессентуках посещают более 150 пациентов. А с учетом того, клиника работает 7 дней в неделю, количество людей, которые получают офтальмологическую помощь 3Z в течение года, впечатляет.

Клиника 3Z в Ессентуках

Ессентуки, ул. Кисловодская, 90

8-800-511-84-61

ООО "Три-З". Лицензия №Л041-00110-26/00589165 от 3.02.2022 г. ОГРН 1032304158193

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.