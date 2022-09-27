Высокие технологии – людям

За год в клинике проводится более 4000 операций. Фото: hi-clinic.ru

В нашем информационном веке зрение испытывает колоссальные нагрузки. Мы активно нагружаем глаза разными техническими устройствами и, следовательно, разного рода излучениями. Все это привело к тому, что количество заболеваний глаз значительно выросло и «помолодело», и как следствие прямо пропорционально этому выросла потребность в качественной офтальмологической помощи.

Начиналось все когда-то с кабинета офтальмолога при 9-й поликлинике. Фото: hi-clinic.ru

9 сентября клиника ООО «Медфармсервис» отметила очередной день рождения, а начиналось все когда-то с кабинета офтальмолога при 9-й поликлинике, но зачастую проблемы, с которыми сюда обращались пациенты, выходили за рамки амбулаторной помощи. Эти проблемы ставили перед специалистами новые задачи, которые на тот момент невозможно было решить существующими ресурсами, а помочь хотелось всем и каждому, не отправляя пациентов решать свои проблемы в другие города нашей страны. Постепенно, для решения всех этих задач, приобреталось современное диагностическое и хирургическое оборудование, привлекались и обучались специалисты. В итоге появилось офтальмологическое отделение «Высокие технологии микрохирургии глаза» и сегодня это уже 25 лет опыта работы в офтальмологии.

Кстати, клиника «Медфармсервис» участвует в масштабном конкурсе среди медицинских центров «Клиника года - 2022» от «Комсомольской правды». Проголосовать за любимое учреждение можно по ссылке. Голосование продлится до 30 октября 2022 года.

Есть чем гордиться

За эти годы специалистами отделения был пройден большой путь, от операций по лазерной коррекции зрения и хирургии катаракты, до сложнейших реконструктивных операций при патологии сетчатки и стекловидного тела. Отделение «Высокие технологии микрохирургии глаза» по праву гордится своими специалистами, современной диагностической, и очень серьезной хирургической базой.

Оборудование для катарактальной и рефракционной хирургии. Фото: hi-clinic.ru

Здесь представлен практически весь спектр офтальмологической помощи, например, хирургическое лечение катаракты по бесшовной методике, в том числе с применением безопасной лазерной хирургии, лечение пациентов с витреоретинальной патологией глаз, к которой относятся многообразные заболевания сетчатки и стекловидного тела, лазерная коррекция зрения с фемтосопровождением, лечение глаукомы с применением реконструктивной и лазерной хирургии и многое, многое другое.

Уникальность в большей мере относится даже не столько к оборудованию и технологиям, хотя и то и другое действительно уникальны, сколько к специалистам, владеющим этими технологиями, ведь нет одинаковых больных или «стандартного» развития болезни. Каждый человек приходит со своим набором сопутствующих заболеваний, возрастом и прочими факторами, а цена вопроса всегда – зрение. Поэтому приоритетом для специалистов отделения всегда был, есть и будет индивидуальный подход к пациентам.

А это включает:

- Максимальное использование высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний глаз.

- Высокое качество расходных материалов от ведущих производителей.

- Обследование в течение дня всеми специалистами перед операцией (диагностика, анализы, консультации специалистов).

- Маломобильным пациентам предоставляется кресло-каталка.

- Круглосуточный стационар для пациентов, поступающих на операцию, возможность пройти обследование в условиях стационара (анализы, консультации специалистов, подготовка к оперативному лечению, круглосуточное наблюдение после операции).

- Работающим пациентам выдается лист нетрудоспособности.

- В лечебно-диагностическом отделении проводится полная диагностика, лечение, диспансерное наблюдение детей и взрослых.

- Удобный режим работы.

- Запись на прием по телефону.

- Доступные цены.

В ООО «Медфармсервис» оказывают высокотехнологичную офтальмологическую помощь. Фото: hi-clinic.ru

И это не просто слова, ведь в ООО «Медфармсервис» высокотехнологичную офтальмологическую помощь, включающую в себя применение новых, сложных и уникальных методов лечения, может получить любой человек, даже в рамках полиса обязательного медицинского страхования (полиса ОМС).

Немного статистики

За 2021 год в отделении «Клиника высокие технологии микрохирургии глаза» было проведено 4170 операций, из них 2130 операций проведено в рамках полиса ОМС.

За 8 месяцев 2022 года выполнено 3022 операции, из них 1391 по полису обязательного медицинского страхования.

И еще большее число пациентов обращаются и получают амбулаторное лечение.

По всем вопросам получения медицинской помощи в рамках ОМС обязательно проконсультируют в лечебном учреждении.

В клинике максимально используют высокотехнологичные методы диагностики. Фото: hi-clinic.ru

Здесь работают квалифицированные специалисты, умеющие в полной мере использовать не только свой профессиональный потенциал, но и весь потенциал современного оборудования, которым оснащено отделение.

Именно поэтому отделение «Высокие технологии микрохирургии глаза» удостоилось номинации «За постоянное развитие в офтальмологии», кроме этого стало победителем в акции «Славное дело» в номинации «С заботой о людях», а Российский детский фонд, с которым идет сотрудничество на протяжении многих лет вручил диплом « За заботу и милосердие».

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ООО «Медфармсевис»

Ставрополь, пр-т Юности, 42 (здание поликлиники № 9),

телефн: (8652) 99-89-89.

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