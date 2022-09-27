«Здоровье Плюс» в Пятигорске: качественное лечение для всех

"Здоровье Плюс" - лечебно-диагностический семейный центр нового поколения. Фото: zdorovie-plus.com

Пятигорский лечебно-диагностический семейный центр нового поколения "Здоровье Плюс" участвует в конкурсе "Клиника Года - 2022". Проголосовать за любимое учреждение можно по ссылке. Голосование продлится до 30 октября 2022 года.

"КП" рассказывает об особенностях работы организации: направлениях лечения, достижениях и о том, как обратиться.

Старинный особняк, в котором размещается медцентр, является архитектурной достопримечательностью города и известен многим поколениям жителей Пятигорска. Фото: zdorovie-plus.com

О клинике

"Здоровье Плюс" в Пятигорске открыли в 2014 году. Медцентр оказывает широкий спектр медицинских услуг как взрослым, так и детям. В коллектив входит более пятидесяти специалистов разных направлений.

Здесь можно оформить медицинские справки, провакцинироваться от коронавируса или гриппа, сдать анализы всех видов. Или спланировать беременность, сделать интимную пластику, провести профосмотр для работников предприятия. Всего эксперты "Здоровья Плюс" оказывают диагностику и лечение по 32 направлениям. Как отмечают сотрудники медцентра, приоритетным считается сопровождение и лечение целых семей.

- "Здоровье Плюс" - это принципиально новый формат оказания медицинской помощи. Нас отличает сплоченная команда единомышленников, являющихся профессионалами высокого уровня в сфере здравоохранения. Единство духа и мировоззрения специалистов позволяет целостно подходить к устранению заболевания. Мы сохраняем и укрепляем здоровье каждого человека, обратившегося за помощью.

Коллектив медцентра - это сплоченная команда единомышленников, являющихся профессионалами высокого уровня. Фото: zdorovie-plus.com

Медцентр оснащен оборудованием экспертного класса. Чтобы не было очередей, в "Здоровье Плюс" организована удобная запись.

Услуги в "Здоровье Плюс"

На базе "Здоровья Плюс" в Пятигорске реализуют различные медицинские программы. Квалифицированную помощь получат мужчины, женщины и дети. Также сотрудники медцентра предлагают специальные комплексы услуг. Например, будущие мамы могут подготовиться к ЭКО. А молодые - следить за здоровьем ребенка, когда оно такое хрупкое.

В центре также есть собственная клинико-диагностическая лаборатория. Услугами могут воспользоваться пациенты с сахарным диабетом и проблемами почек или желудочно-кишечного тракта. Помимо прочего, клиентам, которым вскоре предстоит серьезная операция, предлагают подготовиться к хирургическому вмешательству.

- Забота и профессионализм врачей в нашем центре - это европейский уровень оказания медицинской помощи, который пациенты могут получить без выезда за границу, – заявляют представители «Здоровья Плюс».

Кроме того, в центре есть отделения эндоскопии и проктологии. Пациенты могут обратиться с деликатными, «молодеющими» проблемами. Эти болезни в «Здоровье Плюс» диагностируют на высокотехнологичном оборудовании и лечат безоперационным способом. К примеру, геморрой в медцентре лечат без госпитализации и боли.

Подробнее о всех программах можно узнать по ссылке.

Достижения "Здоровье Плюс"

За восемь лет работы в арсенале клиники множество наград, но самая большая из них - это признание пациентов, доверяющих специалистам свое здоровье.

В 2021 году издание "Здравоохранение России" включило "Здоровье Плюс" в рейтинг десяти лучших медорганизаций среди крупнейших частных клиник СКФО. Компанию оценили по семи категориям: врачебный состав, основные направления, детские специалисты, лабораторная диагностика, инструментальная диагностика, стационар и онлайн-запись.

Накануне получения такого высокого статуса медики клиники впервые провели ряд новейших операций: проктологи прооперировали копчиковую кисту под местным обезболиванием в режиме дневного стационара, хирурги успешно внедрили криодеструкцию новообразований.

Медцентр оснащен оборудованием экспертного класса. Фото: zdorovie-plus.com

Кроме того, в этом же году "Здоровье Плюс" вошла в российский реестр "100 лучших медицинских организаций". Это подтверждает то, что центр соответствует требованиям международных норм в области качества и надежности оказываемых медицинских услуг.

Единство духа и мировоззрения специалистов позволяет целостно подходить к устранению заболевания. Фото: zdorovie-plus.com

Контактные данные и адрес "Здоровье Плюс"

Взрослая клиника "Здоровье Плюс" расположена в Пятигорске, на проспекте Кирова, 81 (в старинном особняке, который считается архитектурной достопримечательностью города). Сайт медцетра - zdorovie-plus.com.

Медцентр оказывает широкий спектр услуг как взрослым, так и детям. Фото: zdorovie-plus.com

Детская поликлиника "Здоровье Плюс" находится в Пятигорске по адресу: ул. Юлиуса Фучика / Аллея Строителей, 2/1. Сайт медцетра - deti.zdorovie-plus.com.

Записаться на прием можно по телефону 8(928) 337-60-60, через Telegram или официальный сайт.

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