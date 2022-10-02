«Умирал медленно, ничего не подозревая»: судимый хирург ушел от наказания за смерть пациента после "спасительной" операции

Хирург совершил преступление, когда уже был под следствием Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ставропольском крае врач-хирург ушел от наказания за неудачную операцию, после которой умер пациент. Сергей А. совершил преступление, когда уже был под следствием по другому делу. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Все началось в сентябре 2017 года. Ночью в одну из районных больниц доставили пострадавшего в ДТП водителя. Дежурный врач произвел первичную обработку раны на стопе, наглухо зашил ее и положил больного в стационар. Так делают, чтобы доставить пациента в более модернизированную больницу. Согласно выводу экспертов, доктор не мог сам очистить ногу от сора.

На утра вопросом о транспортировке занимался завотделением Сергей А. Но с отправкой затянули настолько, что из-за гангрены больной лишился ноги по голень. Было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Пока шло следствие, завотделением перевелся в другую больницу. И работал в должности до следующего несчастного случая.

В июне 2020 года в отделение поступил мужчина с ножевым ранением в пояснице. Нападавший задел почку, из-за чего больному требовалась срочная операция. И Сергей А. ее провел, ушив поврежденный орган. Это помогло стабилизировать больного. Казалось, что хирург спас человека, а остальное уже дело времени. Но через несколько дней пациент умер.

- Из выводов экспертов следует, что на первое время такая операция, которую провел обвиняемый, была допустимой. Но в эти несколько дней пациенту надо было удалить почку. Дело в том, что первые предпринятые меры оказались ненадежными, кровотечение продолжилось и почку охватили бактерии. Пациент умирал медленно, ничего не подозревая. Это можно было предотвратить и на первой операции, и на следующей, - пояснил источник "КП-Ставрополь".

Против Сергея А. возбудили второе уголовное дело. На этот раз по статье "Причинение смерти по неосторожности". Но на днях разбирательства прекратили из-за истечения срока давности. На удивление, потерпевшие не выступили против закрытия дела.

За халатность с ногой хирург все-таки получил наказание. В конце 2020 года его приговорили к двум годам условного заключения и запретили год занимать руководящие посты в медицине. На сайте районной больницы Сергей А. продолжается числиться, но уже как обычный хирург.

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