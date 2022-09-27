Подлежащие призыву россияне получают повестки при попытке выехать в Грузию через КПП «Верхний Ларс»

На границе скопилось около 3,5 тысячи машин Фото: СОЦСЕТИ

Подлежащие призыву граждане России, покидающие страну через КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии, получают повестки прямо на границе с Грузией. Об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло. Уточнив, что опергруппа органов власти и военкомата будет вручать повестки только жителям Северной Осетии, попавшим под частичную мобилизацию. А это лишь 1-2% от желающих пересечь границу в настоящий момент. Но при этом будут оповещены жители и других регионов, согласно спискам Минобороны России.

- Скорее всего, мной будет принято решение ввести там частично режим ЧС и развернуть пункт временного размещения. Потому что в очереди есть женщины и дети, люди из разных регионов страны, — добавил глава республики.

В пункте пропуска автомобилей скопилось 3,5 тысячи легковых машин. Ожидание въезда затянулось с суток на 3-4 дня. С 26 сентября в таких условиях были запущены рейсовые автобусы от въезда в Северную Осетию из Кабардино-Балкарии до КПП «Верхний Ларс». Часть транспорта останавливают уже на въезде в регион.

- После объявления частичной мобилизации пошел большой наплыв частного транспорта. Такой поток никто не ожидал. Законодательно мы сделать ничего не можем .Закрыть проезд в республику тоже не можем. Это дело совести каждого, но агитационную, разъяснительную работу мы ведем. Люди, которые выезжают, принимают решение самостоятельно, - комментирует Меняйло.

Ранее «КП» сообщала о планах открыть мобилизационный пункт военкомата на площадке осетинского контрольно-пропускного пункта. Плюс к этому разрешили пересекать границу вне транспорта: но не пешком, а на велосипеде или самокате, поскольку КПП «Верхний Ларс» все же предполагает проезд через границу.

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