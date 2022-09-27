Ведомства приняли ряд важных решений Фото: Олег ЗОЛОТО

Осетинские управления МВД, Госавтоинспекции и пограничного ФСБ приняли ряд важных решений по КПП «Верхний Ларс» на границе России с Грузией. Там сложилась нестабильная ситуация. Уже несколько дней на пункте пропуска ожидают проезда около 5 тысяч транзитных машин, в их числе порядка 3,5 тысячи легковушек.

- Несмотря на принимаемые меры, среди которых, в том числе, увеличение нарядов круглосуточно несущих службу ДПС и ППСП, обстановка остается крайне напряженной. Это требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан, - сказано в сообщении ГУ МВД по Северной Осетии.

На этом фоне принят ряд изменений. Во-первых, россиянам разрешили пересекать границу не только на транспорте. Для этого нужно купить самокат или велосипед, пешком пройти границу нельзя из-за специфики КПП - это автомобильный пункт пропуска. Такое решение, по мнению правоохранителей, снизит «риск противоправного поведения и возникновения конфликтов». Кроме того, намечен ряд мероприятий в части безопасности, о которых пока не говорят.

Во-вторых, на КПП развернут мобилизационный пункт военкомата. О чем доложили главе Северной Осетии Сергею Меняйло. Вице-премьер республики Ирбек Томаев обозначил, кто сегодня пытается пересечь российско-грузинскую границу.

- В связи с проводимой в стране частичной мобилизацией через нашу республику за последние несколько дней значительно увеличился поток легкового автотранспорта в направлении Грузии. За прошлую неделю границу пересекли 115 тысяч человек. Это на 23,3% больше, чем неделей ранее, - отметил политик.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что россияне, которые подлежат призыву, но пытаются пересечь границу с Грузией, получают повестки прямо на КПП «Верхний Ларс».

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