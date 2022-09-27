Новая Зеландия ввела санкции против Кадырова: он не сразу нашел ее на карте

Главе Чечни не привыкать к санкциям. Фото: vk.com/ramzan

Против главы Чечни Рамзана Кадырова снова ввели санкции. И снова, кроме смеха, это не вызвало у политика никаких эмоций.

- В этот раз Новая Зеландия. Немного подзабыл, где она находится. Решил проверить, не та ли Новая Зеландия, которая в 16 000 км? Точно! Та самая, где я держу ничего, храню ничто и где у меня многотысячная армия из никого. Вам-то чем не угодил? Как вы собираетесь мне насолить? - задался вопросом Кадыров в своем официальном Телеграм-канале и сам же на него ответил: политик уточнил, что сам прекрасно понимает - его вопросы являются риторическими, а данное решение власти Новой Зеландии приняли только потому, что «шаркают ножкой перед хозяином».

- Давайте, чтоб все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно самый жесткий пакет санкций против меня! Все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова. Буду его отмечать! - предложил глава ЧР.

Кадыров признался, что происходящее греет ему душу - его, выходца из маленького чеченского села, боится «огромная страна-агрессор и его спутники».

- Я не шучу, чем больше санкций, тем больше я кайфую! - подытожил Кадыров.

Напомним, прошлые санкции против Кадырова были введены всего две недели назад Америкой. Под них попали члены семьи главы Чечни, в том числе одна из дочерей, которая только-только достигла совершеннолетия. Политик заявил, что раз в Штатах в свое время не гнушались вводить санкции даже против его лошадей и конюха, то пусть в свои списки включат всех детей четы Кадыровых - а их у них много, целых 14! Кстати, младшим - близнецам Хасану и Хусейну - всего пять лет. Как зовут остальных, сколько им лет и чем они занимаются - читайте по ссылке.

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