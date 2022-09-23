Рамзан Кадыров прошелся по уклонистам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рамзан Кадыров высказал все, что думает об уклонистах от частичной мобилизации, объявленной на днях президентом России Владимиром Путиным. Свое эмоциональное обращение глава Чечни опубликовал в официальном Телеграм-канале 23 сентября 2022 года.

- Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания сказать, что не поддерживаешь нынешнюю политику, придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия, что ты не приемлешь насилие. Но знай - ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта, - резко заявил Кадыров.

Также политик заметил, что данная категория граждан, когда она нуждается в помощи государства и хочет расширить свою зону комфорта, сразу становятся патриотами до мозга костей и «любят тыкать пальцев во 2-ю главу Конституции» (она называется «Права и свободы человека и гражданина» - прим.). А вот когда помощь нужна самой стране — все кардинально меняется.

- Когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты - обычный трус, раб своей заячьей души, бросающий семью, друзей, знакомых, дом, город... Никакие оправдания не смоют твой позор, уклонист. Ты даже трусость свою боишься признать! - резюмировал Кадыров, ранее сообщивший, что Чечня на 245% выполнила план по частичной мобилизации еще до ее объявления.

Митинг в Грозном в поддержку СВО и мобилизации. Фото: стоп-кадр видео

Такие данные глава ЧР озвучил в рамках рабочей встречи, посвященной призыву жителей республики на воинскую службу. Он также подчеркнул, что в Чечне есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости пополнят ряды защитников Отечества. В подтверждение того, что в республике серьезно относятся к происходящим в стране и в мире процессам, Рамзан Кадыров позже выложил видео с 50-тысячного митинга в Грозном в поддержку проведения спецоперации и референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

- Мораль проста - интересы государства, народа, религии и будущего потомков важнее абсолютно любых вопросов. Все остальное - пыль! - заявил Кадыров.

Кстати, сам глава Чечни бывал в зоне проведения специальной военной операции. А недавно туда вернулся депутат Государственной Думы от ЧР Адам Делимханов, который по итогам первой командировки в Донбасс получил звание Героя России.

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