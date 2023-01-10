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Происшествия10 января 2023 8:30

В Дагестане тесть покарал зятя после смерти дочери. Убитый продавал больной жене бесплатное обезболивающее

Свой план мужчина разрабатывал девять месяцев
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Осужденный был свидетелем неприятных сцен семейной жизни своей дочери

Осужденный был свидетелем неприятных сцен семейной жизни своей дочери

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Дагестане вынесли приговор мужчине, который убил своего зятя. Осужденный затаил обиду на родственника потому, что тот не заботился о его дочери перед смертью. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В 2011 году дочь Насира — Офелия — вышла замуж за Магомеда. Поначалу все шло чудесно, молодые жили душа в душу и подарили дедушке трех внуков. В 2018 году в семье случилось несчастье: Офелия упала с высоты, когда белила стены. Молодая мать сломала тазовые кости, из-за чего не могла ходить и заботиться о детях. Насир забрал внуков на время к себе до выздоровления дочери.

Но после этих травм здоровье женщины стало шатким. Кости срослись, но она постоянно чем-то болела. По итогу у нее обнаружили рак, который уже дал метастазы, Офелия медленно умирала. 15 мая 2021 года Насир приехал проведать дочку и внуков, но застал Офелия с кровоподтеками на лице. Женщина неохотно говорила, откуда следы, и тогда ее сын не выдержал и указал на своего отца.

Насир решил заночевать у дочери и понаблюдать, как зять заботится о своей супруге. В позднем часу пожилой мужчина проснулся из-за стонов, которые исходили из комнаты Офелии: та не могла заснуть из-за сильнейшей боли. Когда мужчина вошел, над кроватью навис Магомед с обезболивающим и шприцем в руках, который говорил: "Дай тысячу и получишь свой укол".

— Он продавал ей уколы, которые получили бесплатно. Я попросил Магомеда на разговор, стал предъявлять за страдания моей дочери, мне было ее очень жалко. А он отвечал: "Не лезьте в чужую семью". Я пригрозил ему, что если тот не остановится, я заберу и детей, и дочь. И тогда он заговорил поуважительней, объяснился и заявил, что ударил Офелию из-за ссоры. Но почему продавал бесплатное лекарство своей жене, не признавался, отрицал это, — рассказал на допросе Насир.

Ровно через два месяца Офелия скончалась. Перед похоронами отец увидел, в каком виде та умирала, и затаил обиду на зятя. Вспоминая, как дочь страдала, он продумывал план преступления. И спустя девять месяцев реализовал его.

23 апреля 2022 года Насир случайно встретил на дороге Магомеда и инсценировал поломку машины. Он попросил зятя помочь с буксировкой, и тот согласился. Когда они заехали в глушь, мститель остановил родственника, поскольку машина якобы завелась. Пока Магомед возился с тросом, Насир достал металлическую трубу и ударил тестя по голове. Когда потерпевший очнулся, он не понял, за что его так, но Насир выдал гневную тираду, надеясь на раскаяние родственника. Магомед же бросил в тестя связку ключей, а тот еще раз ударил жертву трубой и уехал. Он полагал, что мужчина очнется, но спустя пару часов он приехал на место и увидел, что машина до сих пор была там. А бездыханное тело Магомеда лежало неподалеку. Насиру стало жалко тестя, и он решил во всем признаться полиции.

Против жителя Дагестана было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Поскольку он признал вину и помогал следствию, Дербентский районный суд приговорил его к шести годам в колонии строгого режима.

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