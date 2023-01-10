В Дагестане тесть покарал зятя после смерти дочери. Убитый продавал больной жене бесплатное обезболивающее

Осужденный был свидетелем неприятных сцен семейной жизни своей дочери Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Дагестане вынесли приговор мужчине, который убил своего зятя. Осужденный затаил обиду на родственника потому, что тот не заботился о его дочери перед смертью. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В 2011 году дочь Насира — Офелия — вышла замуж за Магомеда. Поначалу все шло чудесно, молодые жили душа в душу и подарили дедушке трех внуков. В 2018 году в семье случилось несчастье: Офелия упала с высоты, когда белила стены. Молодая мать сломала тазовые кости, из-за чего не могла ходить и заботиться о детях. Насир забрал внуков на время к себе до выздоровления дочери.

Но после этих травм здоровье женщины стало шатким. Кости срослись, но она постоянно чем-то болела. По итогу у нее обнаружили рак, который уже дал метастазы, Офелия медленно умирала. 15 мая 2021 года Насир приехал проведать дочку и внуков, но застал Офелия с кровоподтеками на лице. Женщина неохотно говорила, откуда следы, и тогда ее сын не выдержал и указал на своего отца.

Насир решил заночевать у дочери и понаблюдать, как зять заботится о своей супруге. В позднем часу пожилой мужчина проснулся из-за стонов, которые исходили из комнаты Офелии: та не могла заснуть из-за сильнейшей боли. Когда мужчина вошел, над кроватью навис Магомед с обезболивающим и шприцем в руках, который говорил: "Дай тысячу и получишь свой укол".

— Он продавал ей уколы, которые получили бесплатно. Я попросил Магомеда на разговор, стал предъявлять за страдания моей дочери, мне было ее очень жалко. А он отвечал: "Не лезьте в чужую семью". Я пригрозил ему, что если тот не остановится, я заберу и детей, и дочь. И тогда он заговорил поуважительней, объяснился и заявил, что ударил Офелию из-за ссоры. Но почему продавал бесплатное лекарство своей жене, не признавался, отрицал это, — рассказал на допросе Насир.

Ровно через два месяца Офелия скончалась. Перед похоронами отец увидел, в каком виде та умирала, и затаил обиду на зятя. Вспоминая, как дочь страдала, он продумывал план преступления. И спустя девять месяцев реализовал его.

23 апреля 2022 года Насир случайно встретил на дороге Магомеда и инсценировал поломку машины. Он попросил зятя помочь с буксировкой, и тот согласился. Когда они заехали в глушь, мститель остановил родственника, поскольку машина якобы завелась. Пока Магомед возился с тросом, Насир достал металлическую трубу и ударил тестя по голове. Когда потерпевший очнулся, он не понял, за что его так, но Насир выдал гневную тираду, надеясь на раскаяние родственника. Магомед же бросил в тестя связку ключей, а тот еще раз ударил жертву трубой и уехал. Он полагал, что мужчина очнется, но спустя пару часов он приехал на место и увидел, что машина до сих пор была там. А бездыханное тело Магомеда лежало неподалеку. Насиру стало жалко тестя, и он решил во всем признаться полиции.

Против жителя Дагестана было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Поскольку он признал вину и помогал следствию, Дербентский районный суд приговорил его к шести годам в колонии строгого режима.

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